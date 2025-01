Winnende nummers eindejaarsactie zijn bekend

Op zondag 5 januari 2025 werden in het stadhuis van Diksmuide de winnende nummers van de eindejaarslotjes getrokken. Dit jaar namen er 80 handelaars deel aan de eindejaarsactie, dat zijn er zes meer dan vorig jaar. Er zijn dit jaar 283.000 lotjes verdeeld, maar liefst 44.000 meer dan vorig jaar. De hoofdprijs gaat naar het nummer 274.422 dat een jaar lang iedere maand 500 euro aan Diksmuidebonnen wint. Het eerste reservenummer is 115.720, het tweede reservenummer 228.819. Er zijn vier nummers die elk 100 euro aan Diksmuidebonnen winnen elke maand, gedurende een jaar. Het eerste nummer is 277.557 met als eerste reservenummer 388.258 en tweede reservenummer 183.849. Het tweede nummer is 361.709 met als reserves 337.666 en 358.825. Het derde winnende lot is 278.977, met reserves 240.432 en 310.367, het vierde winnende nummer 381.738, met reserves 188.159 en 130.355. De eerste citytrip ter waarde van 1.250 euro is voor het nummer 118.591, met reserves 196.855 en 315.945. De tweede citytrip gaat naar 363.166 met als reserves 180.543 en 348.034. Een elektrische fiets werd gewonnen door het nummer 136.344, met reserves 180.543 en 348.034. De gewone fiets is voor het nummer 189.275, met reserves 144.134 en 305.668. Alle loten eindigend op 1483 en op 8782 winnen één Diksmuidebon van 10 euro, alle loten eindigend op 6058 en 76312 winnen één Diksmuidebon van 20 euro, alle loten eindigend op 9317 en 8965 winnen één Diksmuidebon van 30 euro. Deze moeten afgehaald worden aan het onthaal van het stadhuis ten laatste tegen 3 februari om 12 uur. (ACK)