Winnende Fair Trade affiche voorgesteld in Oostkamp

Donderdag 9 juni werden in Oostkamp de jonge winnaars bekent gemaakt van de Fair Trade affichewedstrijd. Bedoeling van de actie is vooral om jongeren te sensibiliseren rond het thema Fair Trade en om Fair Trade zichtbaar te maken.

De jongeren mochten hun inspiratie de vrije loop laten. Er werden 4 scholen, 8 klassen en meer dan 160 leerlingen bereikt. De Oostkampse kunstenaars ontvangen een waardebon die ze kunnen spenderen aan Fair Trade-lekkers in de wereldwinkel van Oostkamp.

In totaal was er een prijzenpot van 75 euro te verdelen. De inzendingen van de Middenschool werden door het leeftijdsverschil apart beoordeeld ten opzichte van de inzendingen van de lagere scholen. Naast de bonnen ontvangen de winnaars ook een gepersonaliseerde chocoladetrofee van Fee Defoort, een 23-jarige Ruddervoordse, diet net als bij vorige editie de trofeeën heeft ontworpen.

Tot eind juni kunnen alle ontwerpers met een foto van het raam waar hun affiche hangt terecht bij ’t Gezelletje voor een gratis chocoladereep.

Publieksprijs

De publieksprijs was voor Kinga Wiercinska van VBS De Vaart uit Moerbrugge. Voor de publieksprijs kon in de maand mei online een stem worden uitgebracht. “Er werden net geen 300 stemmen geregistreerd. Het bleef tot op het einde erg spannend. Eigenlijk was elke affiche een prachtig werk.” Horen we van de gemeente.

De jury, samengesteld uit trekkers van de Fair trade beweging in Oostkamp verkoos de affiche van Samuel Sepulveda, die les volgt aan VBS De Vaart tot winnaar bij de lagere scholen. De tweede plaats was voor Maxe Acquet van Basisschool Facet. Jil Sander (12) van de Middenschool Sint-Pieter ging met de 1e prijs van de jury lopen.

“Ik heb mijn ontwerp opgebouwd rond Fair Trade producten. Het idee is gegroeid toen ik een tekening van Afrika zag. Ik heb dit continent getekend met een hartje erbij. Daarrond heb ik dan verschillende producten geplaats die als Fair Trade beschouwd worden, zoals koffie, Bananen en wijn, allemaal te verkrijgen bij de lokale boer aldaar. Ik ben nu wel zeer trots dat mijn affiche als mooiste gekozen werd want alle leerlingen in de klas hadden meegedaan. Al waren er sommigen die niet op tijd klaar waren en dus niet konden meedoen aan de wedstrijd”, weet Jil te vertellen.

En als we haar vragen wat ze met haar chocolade beker zal doen antwoord ze: “er eens goed naar kijken en dan opeten.”

(GST)