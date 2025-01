Winnaars verlichting en etalage bekend

Tijdens de afgelopen eindejaarsperiode organiseerde Bredene opnieuw een Actie Eindejaarsverlichting voor haar inwoners. Lokale handelaars mochten dan weer dingen naar de titel van Warmste Kerstetalage. Tijdens de traditionele nieuwjaarsdrink werden de winnaars bekendgemaakt.

Succesvol

De Actie Eindejaarsverlichting was met zo’n 120 deelnemers ook dit jaar opnieuw uitermate succesvol. Tussen 15 en 31 december trok een jury op pad en koos drie hoofdwinnaars per wijk. Deze ontvingen een bon van een lokale handelaar (1ste prijs 75 euro, 2de prijs 50 euro, 3de prijs 25 euro). Alle andere deelnemers, die niet in de hoofdprijzen vielen, kregen een troostprijs. De troostprijzen van de actie kunnen tijdens de maand januari afgehaald worden aan de balie van het gemeentehuis. De hoofdprijswinnaars van de Actie Eindejaarsverlichting 2024 zijn Frank Reunbrouck Frank, Damienne Decoo en Alexander Cheyns voor de wijk Sas/Nukker. Op de wijk Dorp ging René Verburgh met de eerste plaats lopen voor Henk Jonckheere en Steve Secru. In Bredene Duinen ging de eerste plaats naar Guy Visser. Roger Van Loy werd tweede en Stefaan Vandaele derde. Plek 1 ging op de wijk Groenendjk naar Jan De Brauwer. Hij ging Daniel Hoorelbeke en René Claus voor. Op de wijk Vicogne tot slot was Johan Dedrie de primus voor Peter Broucke en Claudine Verlinde. Verschillende ondernemers namen deel aan de wedstrijd Warmste Kerstetalage 2024. De etalages van Bakkerij Deschacht uit de Duinenstraat en Optiek Casteur uit de Kapelstraat werden ex aequo bekroond met de eerste prijs. Create & Stitch uit de Duinenstraat ging met de tweede plaats lopen. De top 3 werd vervolledigd door Bella-May Fashion, gevestigd in de Kapelstraat. (MM)