Wingene presenteert nieuw scenario voor Keizerspark: vrijetijdscentrum krijgt voorrang

Tijdens de jongste gemeenteraad in Wingene stond het project Keizerspark in de kijker. De gestegen bouwkosten zorgen ervoor dat er nood was aan een alternatief scenario. De realisatie van een nieuw vrijetijdscentrum met een theaterzaal, bibliotheek en ontmoetingsruimte komt eerst.

Het Keizerspark is het grootste investeringsproject van deze legislatuur en zal zich in het hart van de gemeente op het huidige Gemeenteplein bevinden. Van bestek tot aanstelling van een aannemer werd alles goedgekeurd, maar toen kwam de coronacrisis en vooral het probleem rond de gestegen bouwkosten. De bezorgdheid was groot en in het najaar van 2022 werd alles grondig herbekeken. Door de geschetste budgettaire situatie moesten keuzes gemaakt worden.

Burgemeester Lieven Huys: “Meerdere alternatieve scenario’s zijn onder de loep genomen, vasthouden aan het oorspronkelijk opzet is niet realistisch. Een aangepast ontwerp voor het vrijetijdscentrum, met een nieuwe bibliotheek en multifunctionele ruimtes lijkt ons de beste keuze. Binnen het beschikbare budget zal ook gewerkt kunnen worden aan de omgevingsaanleg en noodzakelijke werken aan het gemeentehuis.”

Parochiaal Centrum wordt gesloopt

Het college van burgemeester en schepenen besliste om prioriteit te geven aan de realisatie van een vrijetijdscentrum, weliswaar in een ander concept. Zo wordt voor de theaterzaal gekozen voor een kwalitatieve uitschuifbare tribune in plaats van een vaste tribune.

Ook een nieuwe bibliotheek krijg een plek in het vrijetijdscentrum. In de deelgemeente zal opnieuw ingezet worden op uitleenposten. De dure renovatie van het parochiaal centrum komt er niet. Het gebouw wordt gesloopt en er wordt onderzocht welke functies uit het parochiaal centrum als nieuwbouw in het vrijetijdscentrum geïntegreerd kunnen worden.

De vergroening van de omgeving en het uitvoeren van noodzakelijke werken aan het gemeentehuis worden eveneens meegenomen in het scenario. Schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez: “De doelstellingen in het project blijven dus behouden. Wingene heeft nood aan een nieuw vrijetijdscentrum op maat van onze gemeente. We moeten onze dorpskern ook vergroenen. Daarom gaan we nog steeds voor een plek waar iedereen zich thuisvoelt, cultuur kan beleven, een boek kan lezen of met de vereniging iets kan organiseren. We werken hard om te kunnen openen in 2026-2027.”