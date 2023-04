Wingenaars dienen massaal bezwaar in tegen bouwproject in Brouwerijstraat

In de gemeenteraad van maandag 24 april, was er discussie over het geplande bouwproject langs de Brouwerijstraat in Wingene. Er werden voordien tal van bezwaren ingediend tegen het project. Martine Devisscher van Burgerbelangen kaartte de problematiek rond wateroverlast aan.

De gemeente maakte eerder al plannen over het bouwen van 50 wooneenheden langs de Brouwerijstraat met appartementen en stapelwoningen. De inwoners van de Brouwerijstraat vinden dit niet kunnen en zij dienden tal van bezwaarschriften in. De leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de problematiek rond waterbeheersing is hun grootste zorg. In de gemeenteraad stond het agendapunt ‘zaak der wegen’, omtrent het grootschalig bouwproject op de planning.

Bezorgdheid

Gemeenteraadslid Martine Devisscher van Burgerbelangen stelde een mondelinge vraag aan burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Het project is groots en we kunnen zien dat het hier gaat om hoogbouw. Volgens mijn weten is dit een schaalbreuk met de residentiële bebouwing. Daarnaast komt het probleem met de verkeersveiligheid. De bewoners maken zich grote zorgen.”

“Onze grootste zorg is het bezwaar tegenover de gevolgen van de bebouwing in een overstromingsgevoelig perceel. We hebben in het verleden al te maken gehad met wateroverlast en naar de toekomst toe wordt nog altijd tot middelgrote kans op overstromingsgevaar uitgesproken. Onze fractie Burgerbelangen vreest dat er net geen draagvlak zal zijn voor bouwprojecten zoals dit in de Brouwerijstraat. Het agendapunt ‘zaak der wegen’ is de voorloper van het agendapunt ‘goedkeuren bouwaanvraag’ en door de vele bezwaren van de omwonenden en de D-score van het perceel kunnen wij dit punt niet goedkeuren.”

Huiswerk overgedaan

Burgemeester Lieven Huys gaf een kort maar krachtig antwoord. “Er zijn inderdaad heel wat bezwaren ingediend en wij begrijpen de bezorgdheden volkomen. Voordien vond er al een infovergadering plaats en heel wat vragen kregen toen een duidelijk antwoord.

Het bezwaar rond de wateroverlast is intussen opgelost. De ingenieurs maakten hun huiswerk opnieuw en wij moeten hun visie volgen. Ze hebben een kant en klare oplossing gevonden. Momenteel is dit project nog maar bij ‘zaak der wegen’. Wat de omgevingsvergunning betreft, daar kunnen wij nog geen uitspraak over doen.”