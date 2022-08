Wim Dumont uit Middelkerke speelt 70 uur aan een stuk petanque en breekt wereldrecord

Doorzetter Wim Dumont haalt het! Hij speelde maar liefst 70 uur petanque op pure wilskracht en verbrak het wereldrecord dat op 52 uur stond. Daarmee schenkt hij 5.000 euro aan Pleegzorg West-Vlaanderen.

Wim Dumont uit Middelkerke is wereldrecordhouder petanquen. Hij speelde 70 uur aan één stuk. Vrijdagavond 12 augustus om 19 uur is hij eraan begonnen. Maandagavond 15 augustus zaten de 70 uren erop. Het huidig wereldrecord staat op 52 uur, maar omdat er geen controleur van het Guinness Book of Records aanwezig was, zal deze nieuwe poging niet officieel erkend worden. De opbrengst van zijn actie, een cheque van 5.000 euro gaat naar Pleegzorg West-Vlaanderen.

Zeventig uur lang namen verschillende spelers het tegen hem op voor een spelletje petanque. Het laatste uur kreeg hij het gezelschap van schepen van Sport Henk Dierendonck en burgemeester Jean-Marie Dedecker, die samen met hem een balletje kwamen gooien.

Pure wilskracht

Wim werd na het verstrijken van de 70 uur onthaald op een warm applaus van het talrijke opgekomen publiek. “Hij heeft het op pure wilskracht gedaan en daar hou ik van”, zei burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Drie dagen petanque spelen eist zijn tol: “Het was een ware beproeving voor mijn lichaam”, zei een vermoeide Wim Dumont. “Ik heb vooral last gehad aan mijn voeten. Ik hield het vol omdat ik wist waarvoor ik het deed, om Pleegzorg West-Vlaanderen te steunen. Met zijn record heeft hij in totaal 5.000 euro bijééngebracht.

(PG )