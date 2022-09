Willy Gheldof stopt na 44 jaar als voorzitter feestcomiteit Zuidschote

Voor Willy Gheldof was het onlangs de laatste kermis als voorzitter en lid van het bestuur van het feestcomiteit Zuidschote. Na 44 jaar als voorzitter en 47 jaar bestuurslid gaf hij zijn ontslag. “Ik werd donderdag 80 jaar en het is genoeg geweest, maar als ze me nodig hebben, wil ik wel nog helpen waar ik kan als losse medewerker.”

Het feestcomiteit Zuidschote, dat al langer op de hoogte was van Willy’s beslissing, verraste zijn (ex-)voorzitter en zijn vrouw Anna Simoen (82) voor zoveel trouwe jaren engagement vorige zondag met een mooi afscheidsfeest. “Ik wist dat ik zondag moest vrijhouden voor een soort afscheidsdrink, maar dat ze zo’n feest zouden organiseren, wist ik niet. Van al die jaren hadden ze medewerkers en bestuursleden die ze konden terugvinden, uitgenodigd en we hebben de hele dag geen honger of dorst geleden”, lacht Willy.

Speech en lied

“Enkele vrijwilligers hadden een speech en een lied over Anna en mij in elkaar gestoken, de hele zaal zong mee en voor de rest werd er veel bijgepraat. Het was een fantastische dag en we bedanken iedereen daarvoor.”

Willy kwam in 1975 in het feestcomiteit van Zuidschote. “Ik organiseerde op Koekezondag bij mijn buurman, café ’t Vosje, een autozoektocht en dat was het feestcomiteit van Zuidschote niet ontgaan. Ineens stonden ze daar en vroegen ze of ik in hun feestcomiteit wilde komen, zij zouden dan helpen met mij in ’t Vosje. Drie jaar later, in het Jaar van het Dorp in 1978, werd ik voorzitter als opvolger van Luc Myngheer die naar Gent verhuisde. Dirk Sioen, die hier zondag ook was, was ondervoorzitter en Gabriel Noyelle, intussen al overleden, was secretaris. Toen waren er nog twee cafés en waren dat gewone kermissen met een varken aan het spit voor het café en een diavoorstelling in de zaal. Tot 2018 was er ook nog een tweede kermisdag op Koekezondag. We hebben ook eens een tent gezet, maar eigenlijk zijn we met grote optredens begonnen in de loods van Maurice Verfaille en daarna in de loods van Paul Vervisch.”

Loods

De kermis van Zuidschote kende een boost toen het feestcomiteit voor zijn kermis terechtkon in een loods op de dorpsplaats. “Dat was in 1997 in de loods van Denis Dehaene, sinds 2000 eigendom van Pascal Storme. Het was voor ons een geluk dat we die loods mochten – en nog steeds mogen – gebruiken, anders konden en kunnen we onze activiteiten die veel volk trekken vergeten: de zaal is te klein, een grote tent is veel te duur en een groot OC hebben wij niet. In 1998 zijn we begonnen met de organisatie van een rommelmarkt. Sinds 2002 doen we een succesvolle kaarting op vrijdagavond en sinds 2007 in de namiddag Okra-gewestkaarting. Die drie evenementen zijn goed voor de opbrengst want de optredens van zangers kosten geld.”

Willy was geen toekijkende voorzitter, maar stak eveneens de handen uit de mouwen. “Ik deed van alles, het grootste werk was die loods leegmaken, maar het mag gezegd: iedereen hielp altijd mee en we deden altijd alles samen. En ook de vrouwen helpen mee. Mijn vrouw Anna heeft meegeholpen van sinds ik in het bestuur zat, ze was tijdens de kermis meestal te vinden aan de worsten of de frieten en zelfs nog het varken aan het spit.”

Nog geen opvolger

“We hebben het altijd graag gedaan”, pikt Anna in. “En we hebben ook veel plezier gehad.” Willy werd 80 vorige donderdag. “Het is goed geweest. Gabriel Noyelle en ik hebben altijd gezegd dat we gingen stoppen toen we 50 jaar waren: Gabriel is gestopt en ik deed er nog 30 jaar bij. Je moet het gewoon allemaal graag doen, anders hou je dat geen 44 jaar vol. Organiseren ga ik niet meer doen, maar als ze willen, wil ik wel nog helpen werken als ze het vragen. Er zijn vrijwilligers nodig om te helpen, anders lukt het niet meer, het is heel moeilijk geworden om jonge mensen in het bestuur te krijgen.” Het bestuur met Greta Geysens (secretaris), Hendrik Vangheluwe, Maarten Heytens en Robin Boudt heeft nog geen opvolger gekozen als voorzitter.