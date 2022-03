Wijzers Bloemenuurwerk krijgen schilder- en onderhoudsbeurt

Op woensdag 2 maart worden de wijzers van het Bloemenuurwerk in het Leopoldpark weggenomen voor een schilder- en onderhoudsbeurt. Binnen een tweetal weken worden ze teruggeplaatst. Op woensdagmorgen 2 maart worden de wijzers van het Bloemenuurwerk in het Leopoldpark weggenomen voor onderhouds- en schilderwerken.

“Het bloemenuurwerk is een echte parel van ons Leopoldpark. Gemiddeld gebruiken we 30.000 plantjes om het aan te leggen. Maar ook het uurwerk zelf is erg waardevol. Nu we het unieke uurwerkmechanisme hebben hersteld, nemen we de meterslange wijzers onder handen door ze te voorzien van een nieuwe laag bladgoud. Zo kan iedereen binnenkort weer genieten van ons bloemenuurwerk in al zijn glorie,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Een aannemer gespecialiseerd in onderhoud en herstel van grote uurwerken zal de wijzers los maken waarna medewerkers van de werkhuizen ze met een kraan op een vrachtwagen zullen laden. De grote wijzer is immers vier meter lang en weegt 90 kilogram, de kleine wijzer is drie meter lang en weegt 70 kilogram.

In het atelier van de schilder worden ze voorzien van liefst vier lagen verf (!) waarvan de laatste laag met bladgoud. Een tweetal weken later worden de wijzers terug op hun plaats gehangen.

“Het bloemenuurwerk dateert van 1933 en werd opgenomen op de Inventaris Onroerend Erfgoed. Sinds 1963 ligt het uurwerk op de parkheuvel aan de noordoostelijke zijde van het Leopoldpark. Het was toen één van de zes bloemenuurwerken in België. Wij koesteren dit prachtig stukje Oostende. Met de restauratie van de wijzers krijgt ons erfgoed opnieuw de nodige glans”, besluit bevoegd schepen van Erfgoed Kurt Claeys.