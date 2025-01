Wijkpark Ten Boomgaard in Brugge genomineerd als project van het jaar

Persyn uit Zwevegem is met wijkpark Ten Boomgaard in Sint-Michiels genomineerd voor de trofee ‘Project van het jaar’, een belangrijke award van Bouwunie. “De nominatie voor dit prachtige project is een pluim op de hoed voor alle afdelingen van de groep Persyn”, zegt Hervé Demeyere, één van de zaakvoerders van Persyn.

Bouwunie bekroont voor de zevende keer bijzondere ondernemers uit de bouw- en houtsector. Dit jaar gebeurt dat in vijf categorieën: Belofte van het jaar (jong, startend bedrijf), Werkgever van het jaar (talent-, medewerkersvriendelijk bedrijf), Duurzame onderneming van het jaar (bedrijf dat duurzaam bouwt en/of verbouwt en zelf ook duurzaam te werk gaat), Digitale onderneming van het jaar (bedrijf dat de digitalisering omarmt en daadwerkelijk toepast) en Project van het jaar (bedrijf dat een opvallende realisatie op zijn naam mag schrijven).

Inspireren

Met deze awards wil Bouwunie het ondernemerschap in de sector inspireren en stimuleren. De zoektocht naar de laureaten startte enkele weken geleden. De vakjury selecteerde per categorie drie of vier genomineerden die ze ook punten gaf. Die punten tellen mee voor de helft van de totaalscore. De andere helft volgt uit de publieksstemming die start op woensdagmiddag 15 januari. Stemmen kan tot 5 februari 2025 via de website www.degoudenbaksteen.be/stemmen.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het gala van de Gouden Baksteen op vrijdagavond 7 februari 2025 in het BMCC in Brugge. Voor de 28ste keer reikt Bouwunie dan ook de Gouden Baksteen uit aan de voor de bouwsector meest verdienstelijke politieke persoonlijkheid of organisatie van het voorbije jaar.

Natuurherstel

Persyn is een klasse 8 bouwbedrijf, gespecialiseerd in beton- en infrastructuurwerken. Het project, wijkpark Ten Boomgaard, is een inspirerend voorbeeld van hoe stedelijke ontwikkeling hand in hand kan gaan met natuurherstel en maatschappelijke meerwaarde.

Het park herstelt de natuurlijke beekvallei van de Kerkebeek en biedt de inwoners van Sint-Michiels een duurzame, toegankelijke en leefbare omgeving. Duurzaamheid staat hier ook centraal. Materialen worden hergebruikt en de impact op de omgeving wordt bewust tot een minimum beperkt.

Visie

Dit ambitieuze project vormt een blauwdruk voor stedelijke en ecologische vernieuwing en draagt bij aan een duurzamere, meer verbonden gemeenschap. “Ten Boomgaard is niet zomaar een wijkpark; het is een visie op de toekomst”, stelt Hervé Demeyere van onderneming Persyn.

Dit indrukwekkende project wordt gerealiseerd in opdracht van Stad Brugge en de Vlaamse Milieumaatschappij. Het ontwerp, dat de visie voor dit unieke wijkpark vormgaf, kwam tot stand dankzij de expertise van Studiebureau Jonckheere en Ontwerpbureau Pauwels.