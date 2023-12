Wijkdienst politie Anzegem verhuist naar Gemeentepunt

De lokale post Anzegem van politiezone Mira vult deze week de verhuisdozen. “Vanaf 11 december kan je de medewerkers vinden in hun nieuwe kantoren in het Gemeentepunt op de Heirbaan 73 in Anzegem”, laat burgemeester Gino Devogelaere (Samenéén) weten. De wijkpost in Vichte zal daarom van 7 tot en met 9 december gesloten zijn.

Voor aangiftes kan men terecht in het zonaal onthaal in Waregem waar ook de telefoons naar worden doorgeschakeld. Vanaf 11 december kan men dan in het Gemeentepunt terecht.

De locatie is een verbetering tegenover de oude politiepost op het Ommersheimplein. “Op logistiek vlak is het een volwaardig wijklokaal met twee verhoorlokalen die voldoen aan de normen, een uitgerust onthaal voor de burger, dat beantwoordt aan de nodige veiligheidsvereisten, en sanitaire voorzieningen”, zegt hoofdinspecteur Geenens die de coördinatie doet van de posten Avelgem, Spiere-Helkijn en Anzegem.

Bundeling krachten gemeente

Vier wijkinspecteurs, een politieagent belast met verkeerstaken & toezicht en een CALog-bediende (Cadre Administrative et logistique) zijn operationeel vanuit deze uitvalsbasis. De lokale politiepost is belast met wijkgerichte taken binnen de gemeente Anzegem in functie van het verzekeren van de lokale verankering in de gemeente.

Zowel voor de burger, de gemeente als de politiediensten is de situatie een verbetering. “Samen met de gemeentelijke dienstverlening bundelen we de krachten in het nieuwe gebouw met moderne uitrusting”, vervolgt de hoofdinspecteur. “Centralisatie heeft voordelen. Op nog wat minieme afwerking na is onze nieuwe stek operationeel vanaf maandag.”

Officiële opening

Ook al kunnen de burgers vanaf 11 december in het Gemeentepunt terecht, de officiële opening is pas voorzien begin februari met een kleine receptie in aanwezigheid van de hoofdcommissaris-korpschef Frederik Vandecasteele.

Openingsuren, afsprakenregeling en andere info: www.pzmira.be