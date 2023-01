Wijkcomité in Koolskamp houdt het voor bekeken: “Onvoldoende bestuursleden”

Het wijkcomité van Heuvelhove in Koolskamp houdt het voor bekeken. Dimitri Caryn en de twee overblijvende bestuursleden hebben, ondanks de succesvolle activiteiten, de handdoek in de ring geworpen en het einde van het wijkcomité aangekondigd. Dat betekent dus ook het einde van de trick or treat-tocht doorheen Koolskamp. “We houden eind deze maand wel een open vergadering om te luisteren wie eventueel interesse heeft om zowel het comité als de trick or treat-tocht verder te zetten”, klinkt het.

Met Halloween brachten ze nochtans nog bijna duizend man op de been voor een geslaagde trick or treat-tocht door Koolskamp. “Maar we zijn met onvoldoende bestuursleden en er is toenemend vandalisme”, zei Dimitri ons na de tocht. Een reden om er mee op te houden.

Wat ze nog aan centen in kas hadden, werd aan het Sint-Maartenshuis geschonken. Het materiaal dat ze hebben, wordt ter beschikking gesteld van de Chiro.

Op hun slotactiviteit, de kerstmarkt in Koolskamp waren de reacties over de stopzetting van de activiteiten veelvuldig. “Koolskamp verliest weer een topactiviteit”, klonk het. En daar heeft Dimitri oren naar. “Op vrijdag, 27 januari houden we een open vergadering voor iedereen die interesse heeft om eventueel het comité en de trick or treat verder in stand te houden. Iedere geïnteresseerde is welkom in de Diksmuidse Boterweg 9 om 19.30 uur.” (JM)