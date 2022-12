Wijkcomité Heuvelhove in Ardooie houdt het voor bekeken

Het succesvolle trick-or-treat avondinitiatief dat bijna duizend wandelaars en ‘smoefelaars’ op de been bracht naar aanleiding van Halloween is het laatste publiek evenement van het wijkcomité van Heuvelhove geweest. Het bestuur houdt er verrassend mee op.

Acht jaar geleden werd een wijkcomité opgericht om de band tussen de bewoners van de wijk nauwer aan te halen. Angelo Taelman was de eerste voorzitter maar de jongste jaren was Dimitri Caryn de man die dynamiek stak in de werking.

Telkens veel volk

“Een nieuwjaarsdrink, de inzet van het verlof en de trick-or-treat met Halloween waren drie initiatieven van ons wijkcomité. Wij konden telkens rekenen op een mooie opkomst. Maar ons comité bestond amper uit een drietal actieve bestuursleden en dat is te weinig om de werking in stand te houden”, zegt Dimitri Caryn, die samen met Laurens Debergh en Dylan Lafaut de kar trok. “Gelukkig genoeg konden we rekenen op een aantal gelegenheidsmedewerkers die een handje kwamen helpen. We zijn hen dankbaar voor deze medewerking, maar we zochten tevergeefs nieuwe bestuursleden.”

“Tijdens de spoken- en heksentocht van vorig jaar kreeg de motivatie al een dreun nadat materiaal dat als decor diende op de avond van de activiteit gestolen werd. Dit jaar werd langs het parcours een drietal ruiten ingegooid en dit zet een domper op de inzet en de feestvreugde die wij aan Heuvelhove en Koolskamp willen bezorgen.”

Goede doel

De drie overgebleven leden van het bestuur besloten in schoonheid te eindigen en de activiteiten stop te zetten. “Een deelname aan de Koolskampse Kerstmarkt was onze laatste activiteit. Dat hadden we beloofd aan de organisatoren. Wat er aan financiële middelen in kas is, hebben we ter beschikking gesteld van het Sint-Maartenshuis en de opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het goede doel. Wij hebben de jongste jaren eveneens wat materiaal opgebouwd en dat schenken we aan Chiro Edelweiss, met wie wij een goede band onderhielden.”

Wie neemt over?

Koolskamp reageert verrast op het einde van de wijkwerking en de activiteiten die ervan uitgaan. “Misschien zijn enkelen geroepen om de werking of een deel van de activiteiten alsnog over te nemen? Ik zal het wel missen. Maar met een kindje van vijf maanden hebben we voldoende om handen. Het is mooi geweest.”