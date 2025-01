Wijkcomité De Lijster in Poperinge krijgt nieuw leven ingeblazen: “Volledig van nul beginnen”

De Lijster in Poperinge krijgt een nieuw wijkcomité. Na een 35-tal jaar van afwezigheid, nemen enkele bewoners het initiatief om er opnieuw mee te starten. De eerste activiteit op de planning is een nieuwjaarsreceptie.

Robbe Saint Germain (24) is een van de initiatiefnemers van dit nieuwe wijkcomité. “Ik ben sinds dit jaar politiek actief en heb in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen veel huisbezoeken afgelegd”, begint Robbe te vertellen. “De gesprekken gingen toen vaak over de wijken en de samenhorigheid van de inwoners. Dit heeft me aan het denken gezet. Verschillende wijken hadden of hebben een wijkcomité, zo ook mijn eigen wijk… tot in 1989.”

“De Lijster had vroeger een zeer actieve wijkwerking”, vervolgen de initiatiefnemers. “De Lijsterfeesten brachten vroeger honderden mensen op de been, met onder andere een fiets- en loopwedstrijd. De laatste editie was echter in 1989. Men is er toen mee gestopt omdat er geen enthousiasme meer was om de werking verder te zetten.”

“Ondertussen spraken we met enkel buren en voelden we dat er misschien wel opnieuw draagvlak is. We stopten een briefje in de brievenbussen en polsten daarin naar de interesse voor een wijkwerking en vroegen wie daar al dan niet aan zou willen meewerken. Dat leverde een vijftal geïnteresseerden op. We staken de koppen bijeen en besloten om er voor te gaan.”

Vanaf nul

“We willen het sowieso klein aanpakken. Het is niet onze ambitie om de grootse Lijsterfeesten opnieuw op te starten. We hebben ook geen kassa, dus we moeten volledig vanaf nul beginnen. We starten nu met een nieuwjaarsdrink op 19 januari, onder de carport van een van de huizen in de wijk.”

“We zijn benieuwd naar de respons, maar voelen wel de interesse. Daarna mikken we op een drietal activiteiten per jaar. Dat lijkt ons voldoende voor het eerste jaar. We zien daarna wel. De wijk is ook stilaan aan het verjongen, dus dit kan ook opnieuw dynamiek brengen in de wijkwerking. We kijken alvast naar onze eerste activiteit”, aldus de initiatiefnemers.