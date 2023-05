Wijkagenten Luc Despodt en Rudy Vanhove zwaaien af in Middelkerke: “Er is geen binding meer”

Wijkagenten Luc Despodt en Rudy Vanhove gingen op 1 mei met pensioen na een loopbaan van 38 jaar bij de politie Middelkerke. Luc Despodt (61) en Rudy Vanhove (61) begonnen op 1 april 1985 samen bij de politie van Middelkerke. Samen met nog zes anderen, van wie alleen Marc Peel nog in dienst is, de andere collega’s zijn met pensioen of zijn vertrokken uit het korps.

“We hebben elkaar beter leren kennen toen we bij de politie gekomen zijn. We woonden allebei in Leffinge maar kenden elkaar niet echt. We hebben wel nog in dezelfde klas gezeten en hebben daar zelfs nog een foto van”, zegt Luc.

Beiden kwamen eerder per toeval bij de politie. “Het was een periode waarin er niet veel werk te vinden was in de streek. Mijn broer zei me dat er plaatsen vrijkwamen bij de politie van Middelkerke en adviseerde me om mee te doen aan het examen”, zegt Luc. “Er waren heel veel kandidaten en we waren er met zeven door van Middelkerke. We moesten examen afleggen bij gemeentesecretaris André Plyson. De sporttesten waren op het voetbalplein”, herinnert Rudy zich. “Daarna hebben we de schriftelijke proeven moeten afleggen. We zijn gestart en waren nog niet eens naar de politieschool geweest.”

Ploegen

Al doende leert men luidde vroeger het motto. “Wij kwamen op 1 april 1985 binnen en liepen de hele zomer mee met een ancien en dat was het. Van politiewerk kenden wij niets. Pas in september gingen we naar de politieschool. Nu kan je je dat niet meer voorstellen. Onze carrière is gestart in een korps van een 20-tal mensen onder politiecommissaris Roger Landuyt. In 1988 is Freddy Dierendonck korpschef geworden. Hij heeft het korps uitgebreid en opgesplitst in ploegen. Hubert Stiers was diensthoofd van onze ploeg”, blikt Luc terug. “De ene dag hadden we de vroege en de andere dag de late. Er waren twee ploegen in Westende – de ploeg onder Noël Plyson en de ploeg onder Fernand Feys – en in Middelkerke waren er vier ploegen. Een ploeg bestond uit een motard, een wijkagent, twee interventiemannen en een diensthoofd, dat was het”, klinkt het.

“Van politiewerk kenden wij niets” – Luc Despodt

Luc was wijkagent en Rudy werd motard. De rijkswacht bestond toen ook nog. “Zij zaten in de Kapellestraat, maar van samenwerking was er weinig sprake, die is pas later gekomen in de jaren 90. Dan is er een protocol uitgeschreven, wat zij moesten doen en wij: alle gemeentelijke problematiek was voor ons. Later met de politiehervorming in 2001 zijn dan uitsluitend wijkagenten en motards gekomen, onder commissaris Frank Vandenabeele”, duidt Rudy.

Gouden Leeuw

“De plezante momenten waren eigenlijk als we met het korps een feestje hadden”, zegt Luc. “Vroeger, als je bijstand gaf aan de deurwaarder, kreeg je daarvoor een wettelijke vergoeding. Dat geld werd opgespaard om eens iets te gaan eten of een barbecue te doen. Dat bevorderde de ploeggeest, dat waren de toptijden. Nu komen de agenten van overal. Ze komen naar het korps en na hun dienst gaan ze terug naar huis. Doordat wij allemaal van Middelkerke waren, spraken we af na het werk en sprongen we nog eens binnen in de Gouden Leeuw bij zotte Tuur of bij Frans Serruys in Ter Duinen. Dat was de sterkte van de gemeentepolitie.”

Koersfiets

Rudy bevestigt: “Wij kenden iedereen en het contact met de burgers was totaal anders. De mensen zwaaiden naar je. Bij de laatste receptie van het gemeentepersoneel, waren wij de enige twee van de politie die aanwezig waren. Er is totaal geen binding meer. De vriendenkring bestaat nog, maar dat is anders. Vroeger hadden we kerstfeestjes in de Barloke en Iedereen was daar. We kenden elkaars familie en wisten alles van elkaar. Nu weten we zelf niet waar onze collega’s wonen.”

Wat we nu gaan doen? “Ik rij graag met de koersfiets en ga zeker drie keer per week fietsen”, zegt Rudy. “En verder met de hond gaan wandelen.” De plannen van Luc: “Mijn vrouw begint binnenkort halftijds te werken zodat we wat meer vrije tijd hebben om samen iets te doen. Een beetje reizen en een beetje genieten.”