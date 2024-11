Wij Raversijde trekt opnieuw aan alarmbel: problemen met PFAS niet voorbij

Het buurtcollectief Wij Raversijde wil dat de stad beter reageert rond de PFAS- vervuiling of inbreuken daaromtrent. “We blijven een waakhond”, luidt het. De stad verwacht pas in 2025 resultaten van een bodemonderzoek.

Door een vervuiling van het bodemwater en de grond met PFAS, afkomstig van blusschuim op de luchthaven, is de wijk Raversijde al anderhalf jaar een ‘no-regret-zone’. Je kan er onder meer geen eigen groenten, fruit, kleinvee of eieren van eigen kippen eten of putwater drinken. Kinderen mogen er niet spelen op onverharde terreinen. Buurtcollectief ‘Wij Raversijde’, dat ook de vinger aan de pols houdt rond de helihaven, de busverbindingen en de netheid van de wijk, trekt al drie jaar aan de alarmbel rond die PFAS en liet zelfs op eigen kosten bloedonderzoeken uitvoeren bij inwoners bij wie verhoogde PFAS-waarden werden vastgesteld. “De stad heeft in 2021 het eerste advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor maatregelen naast zich neergelegd”, luidt het.

Voortdurend

En de waakhond blijft blaffen. “Er is van de stad uit nog steeds een gebrekkige communicatie. Een afgesloten speelplein werd vlak voor de zomer opengesteld om het een maand later weer te sluiten”, zeggen Keshia Broucke, Matthias Maelfeyt en Sandra Polfliet van het buurtcollectief. “Hun nieuwsbrief aan de wijk was een copy/paste van de tekst van de site van de luchthaven”, luidt het. Er zijn op de Nieuwpoortsesteenweg ook werken van Aquafin. “We hebben al verschillende klachten ingediend, waarna dan vaststellingen gebeuren dat er onafgedekte grond wordt vervoerd. De stad doet pro-actief veel te weinig en we vinden er geen gehoor”, weet Matthias.

Vervuiling

“We willen vooral informatie over de vervuiling in de zones waar mensen wonen. In mei 2023 was er een woelige wijkvergadering, waar we de stad en OVAM om actie vroegen. Er was een oriënterend bodemonderzoek waarop we veel te lang hebben moeten aandringen en dat lang heeft geduurd. Uit de resultaten blijkt dat de zaak veel ernstiger is dan de stad en OVAM lieten blijken. In een tweede fase kwam er een tweede beschrijvend bodemonderzoek om het probleem in kaart te brengen. We willen ook een standpunt over de sanering van de grond. We vinden dat de stad de wijk meer moet steunen dan de voorbije jaren het geval was. En we moeten ook dringend de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek kennen. Het was beloofd tegen eind 2023 en het is er nog steeds niet. Het uitstel is ook vreemd, want er komt straks een nieuwe milieuvergunning voor de luchthaven”, zegt Matthias.

PFAS leeft

“Uiteraard zijn de wijkbewoners er mee bezig. We begrijpen niet dat er niet op een aantal strategische plaatsen in de wijk gemeten wordt zodat men weet wat er aan de hand is met die ‘no regret maatregelen’ “, zegt Sandra Polfliet. Ze vestigen hoop op het nieuwe stadsbestuur. “We hopen dat ze ons begrijpen en ze de hoogdringendheid inzien.” Matthias wijst op een volgens hem hypocriete situatie: “We zitten in een ‘no regretzone’ maar hier gebeurt van alles. Er wordt gewerkt, grondwater opgepompt, aarde afgevoerd en gebouwd. De stad legde zelfs nog een mooi bufferbekken aan bij de verkaveling Coppin. Daar komt straks misschien vervuild water in terecht. De PFAS norm in het grondwater is 120 keer overschreden.”