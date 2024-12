Wielertoeristenvereniging Sust toont warm hart: “Spinning voor drie goede doelen op tweede kerstdag”

Op 26 december, tweede kerstdag fietst de wielertoeristenvereniging SUST (samen uit, samen thuis) uit Oostkamp zich weer volop in de kijker met het event Spinning For Live. Hiermee willen ze opnieuw drie goede doelen steunen, lunchbar Kadet, de Vlaamse Blaaskankervereniging en de vrijwilligers van Ter Luchte.

“Het wordt stilaan een traditie om tussen de eindejaarsfeesten door nog even de sportieve toer op te gaan ten voordele van het goede doel. Dit jaar willen we met Spinning For Live drie goede doelen steunen die dicht bij ons staan”, zegt voorzitter Stefan Wille.

Lunchbar Cadet

Het eerste goede doel is Lunchbar Cadet. “Dit is een initiatief van vzw De Kade in samenwerking met de gemeente Oostkamp waar onder het motto ‘buitengewoon lekker’ mensen met een beperking kansen krijgen binnen het horecaleven in Oostkamp. Vanuit een gezamenlijke passie voor lekker eten krijgen ze er de kans om te groeien en zorgen ze gelijk voor een overheerlijke lunch”, verduidelijk Kurt Boelens.

“Tussen de eindejaarsfeesten door gaan we de sportieve toer op voor het goede doel”

Het tweede goede doel is de Vlaamse Blaaskankervereniging. “Deze patiëntenvereniging van en voor personen met blaaskanker zorgt voor een ontmoetingsplek onder lotgenoten. Ze ijveren ook voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en willen daarnaast ook ruimer informeren en sensibiliseren rond het thema”, weet Els Casteleyn, voorzitter van de vereniging.

Ter Luchte

De derde steunbijdrage gaat dit jaar richting de vrijwilligerswerking van het WZC Ter Luchte. “Vanuit de dienstencentra worden in de ontmoetingshuizen in de buurt Buurtbabbels georganiseerd om mensen te verbinden, te informeren en antwoorden te bieden op allerlei (hulp)vragen. Op die manier wordt eenzaamheid (dit jaar thema van De Warmste Week, red.) aangepakt in de meest zuivere vorm. Samen voor een warme en verbonden gemeenschap, is de drijfveer”, aldus coördinator Eva Roets.

Spinning for Live vindt plaats op tweede kerstdag en start om 10.30 uur in de polyvalente zaal Ridefort in de Sportstraat in Ruddervoorde. Meer info: www.sust-vrienden.be