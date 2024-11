“Wie wordt de beste darter van Groot-Zedelgem?”: Frederick start derde officiële dartschool in België

ChudartZ, zo heet de gloednieuwe jeugddartschool die Frederick De Mey gestart is. “We begeleiden jeugdspelers en jongeren naar een beter niveau. Bovendien organiseren we ook tornooien én gaan we op zoek naar de ‘Beste darter van Groot-Zedelgem.’

Bij hem thuis in de Wilgenlaan is Frederick De Mey zijn jeugddartschool gestart. Ook zijn zoon Senne is betrokken bij de school. “Darts heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen en is uitgegroeid tot een hype. Steeds meer jongeren ontdekken de uitdagende en plezierige aspecten van deze sport. Helaas is er een tekort aan dartscholen voor de jeugd waar jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan competities. Vanuit deze visie ben ik nu de derde in België die een jeugddartschool opent, waarmee ik jongeren de kans bied om deze sport te ontdekken en te beoefenen”, begint Frederick die zijn gloednieuwe dartschool ChudartZ doopte.

Ervaren jeugdcoach

“In onze school willen we onze passie voor darts graag delen en overbrengen. We richten ons specifiek tot spelers tussen 10 en 20 jaar. We geven hen de kans om hun niveau en vaardigheden te verbeteren en leggen een bijzondere focus op het ontwikkelen van jong talent”, vervolgt de Loppemnaar die niet alleen een begenadigd darter is, maar ook ervaring heeft als jeugdcoach. Frederick was namelijk vele jaren jeugdtrainer in een atletiekclub. “Ik heb ook ervaring opgedaan in het omgaan met jeugdige sporters tijdens mijn periode als tafeltennisspeler. Ik weet op welke manier ik het sportieve en competitieve kan overbrengen aan de jeugd en heb de vaardigheden, ervaring en het geduld om mijn kennis effectief te delen. Een leermeester hoeft niet perfect te zijn, zolang de leerling maar uitblinkt.”

Bij ChudartZ kan je meer dan lessen volgen. “Klopt, we organiseren ook (jeugd)toernooien waarin spelers van alle niveaus samenkomen en de competitie met elkaar aangaan. Zo organiseren we het West-Vlaams Provinciaal Kampioenschap Darts voor jeugd en volwassenen op 20 en 21 september 2025. Inschrijven daarvoor is nu al mogelijk op onze website. Ook heel leuk: in het voorjaar van 2025 gaan we op zoek naar de ‘Beste darter van Groot-Zedelgem’. In februari en maart zullen in de deelgemeenten kwalificatiewedstrijden gespeeld worden, gevolgd door de grote finale op zondag 4 mei in de Groene Meersen.”

Gratis proeflessen

Of je nu een beginner bent of al ervaren aan de oche staat, bij ChudartZ ben je welkom om je dartvaardigheden naar een hoger niveau te tillen. “We organiseren in november en december gratis proeflessen. Inschrijven kan via de website. Daar vind je ook alle informatie terug. De reguliere lessen starten vanaf januari en dat van maandag- tot en met donderdagavond.”