Wie wint het vijfde Burgerbudget van 5.000 euro?

Elke Kortemarkenaar of Kortemarkse vereniging kan tot kerstdag zijn of haar voorstel indienen en zo in aanmerking komen voor het Burgerbudget van 5.000 euro, waarmee iets ten voordele van de Kortemarkse bevolking gerealiseerd kan worden. Dit jaar kunnen de voorstellen al voor de vijfde maal op rij binnenstromen.

Wie in aanmerking wil komen voor het Burgerbudget 2025, moet zijn of haar voorstel indienen via de gemeentelijke website. Het project moet de inwoners van Kortemark ten goede komen en moet ook in de gemeente plaatsvinden. Het project moet kaderen binnen de bevoegdheden van het gemeentebestuur en het mag nog niet voorkomen in het meerjarenplan van het gemeentebestuur. Het project mag ook geen andere subsidies ontvangen en naast de maximale toelage van 5.000 euro mag het vrij aangevuld worden met eigen middelen. Het evenement mag niet levensbeschouwelijk of politiek gebonden zijn, er mag geen fondsenwerving aan te pas komen, en het mag geen commerciële activiteit betreffen.

Lichtjeswandeling

Na een wijkspeelpleintje, een upgrade van de Nattebroekenwandeling, Natuurpuntjes én een lichtjeswandeling gaat de gemeente Kortemark dus op zoek naar een nieuwe winnaar. Na twee individuele winnaars en twee verenigingen, kan straks opnieuw iemand met de winst en de bijhorende 5.000 euro aan Burgerbudget gaan lopen. In maart 2024 kreeg de Lichtjeswandeling van de werkgroep Sfeer in Groot-Kortemark de meeste stemmen, zowel van het publiek als van de adviesraden. Die waren elk goed voor 35 procent van het puntentotaal. Het schepencollege kent de laatste 30 procent van de punten toe. Sfeer in Groot-Kortemark is een groep enthousiaste inwoners die wat extra leven in de brouwerij willen brengen. Dat deden ze eind december al tijdens de doortocht van de tractorparade Kortemark Schittert, iets wat ze dit jaar op 20 december trouwens opnieuw organiseren. Op 25 januari organiseren ze met hun gewonnen Burgerbudget een Lichtjeswandeling langs natuurdomein de Krekemeersen, een gratis evenement. (JDK)

Voorstellen moeten voor 25 december 2024 ingediend worden via www.kortemark.be