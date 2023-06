Wie kent Maria of Omer? Auteur Joris Saerens zoekt naar info over postkaart uit 1916

Auteur Joris Saerens (66) uit Londerzeel, die al heel wat naslagwerken over de Eerste Wereldoorlog schreef, is op zoek naar de identiteit van mensen die op een postkaart uit 1916 staan afgebeeld. De postkaart werd op 24 februari 1916 geschreven in de Chartreuse en nadien verzonden naar ‘mejuffrouw Maria Gilles’, die bij Omer Godin verbleef in de Grand Place nummer 29 in Bailleul (Belle).

Joris Saerens is intussen Omer Godin op het spoor. “Omer Godin is tijdens de Eerste Wereldoorlog samen met zijn twee broers vanuit Nieuwkerke gevlucht naar Bailleul. Daar woonden ze waarschijnlijk in een vluchtelingenhuis. Mogelijk is Maria Gillis ook een vluchtelinge die in hetzelfde huis verbleef en komt ze ook uit Nieuwkerke. Maar goed, dat zijn voorlopig allemaal veronderstellingen.”

Historische info

De postkaart bevat heel wat historische informatie over de Chartreuse en de beroerde tijden van de Eerste Wereldoorlog. De postkaart werd geschreven door een zeker Antoinette van wie Saerens de familienaam niet weet en is gericht aan Maria Gillis die bij Omer Godin verbleef in Bailleul. “Ik doe onderzoek naar de mensen die overleden zijn in het kartuizerklooster de Chartreuse in Frankrijk tijdens de Belgische aanwezigheid van maart 1915 tot april 1919”, zegt Joris Saerens.

De postkaart bevat heel wat historische informatie. (repro EF) © repro Eric Flamand

Op de kaart staat vermeld dat er ongeveer 800 tot 900 Belgen in het groot klooster verblijven. Er zijn priesters, dokters, religieuze verpleegsters en Belgische soldaten. “Ik zou graag meer informatie willen bekomen over de mensen die op de postkaart vermeld staan. Daarom lanceer ik deze oproep. Ik vermoed, maar ben er niet zeker van dat het Belgen waren die tijdens de Eerste Wereldoorlog op de vlucht waren en in Bailleul en Neuville-sous-Montreuil terecht zijn gekomen.”

Niet zozeer de tekst, maar de mensen die op de kaart vermeld worden, intrigeren de auteur. “Ik zou deze kaart graag bezorgen aan de nabestaande. Maar daarvoor moet ik eerst weten om wie het gaat. Daarom lanceer ik een oproep: is er iemand die Antoinette, Maria of Omer kent, dan mogen ze mij contacteren via mail: joris.saerens.wo1@outlook.com.