Wie heeft Flor gezien? Floralux op zoek naar vermiste huiskat: “Grote waarde voor ons”

Tuincentrum Floralux is op zoek naar Flor. De huiskater is sinds vorige week vermist. “Zowel voor onze medewerkers als voor verschillende klanten is het diertje belangrijk.”

Via haar sociale mediakanalen verspreidde tuincentrum Floralux Dadizele begin deze week een opsporingsbericht. Sinds vorige week is Flor, de huiskater van het tuincentrum, vermist. “Het is iets dat enorm leeft binnen Floralux. Flor is de voorbije jaren uitgegroeid tot een bekende aanwezige, het is als het ware een werknemer binnen het bedrijf. Hier wordt dag en nacht gewerkt dus iedere medewerker kent Flor”, aldus Jesse Gesquiere, mede-winkelverantwoordelijke van Floralux.

De kater kwam vele jaren geleden per toeval toe in het tuincentrum, maar werd onmiddellijk in de armen gesloten van de medewerkers. Op het opsporingsbericht staat dat Flor zestien jaar oud is, maar de exacte leeftijd van het diertje weet men bij Floralux eigenlijk niet. “Flor heeft hier een eigen kattenbak en krijgt elke dag eten. Hij komt eigenlijk nooit buiten en leeft voortdurend in het tuincentrum. Daarom is het ook opmerkelijk dat hij reeds ruim een week niet meer te zien is. We hebben enkele dagen afgewacht, maar nu is de bezorgdheid wel erg groot”, aldus Jesse.

(Lees verder onder de Facebookpost)

Bij de medewerkers van Floralux is de verdwijning van Flor het gespreksonderwerp. Verschillende onder hen bleven na hun shift in het tuincentrum om het diertje te zoeken. Tevergeefs. “Maar we merken dat ook heel wat klanten bezorgd zijn om Flor. De voorbije jaren namen zij massaal selfies met Flor. Ja, sommigen wilden hem ook naar huis meenemen. Is zoiets gebeurd? We weten het niet”, aldus communicatieverantwoordelijke Fien Ternest.

Beloning

Het tuincentrum hoopt via een oproep op sociale media de kater terug te vinden. Contact opnemen kan via info-dadizele@floralux.be of door te bellen naar 056/50.93.63. “De persoon die de ultieme tip geeft, voorzien we een beloning. Want Flor heeft voor Floralux een grote waarde”, aldus Jesse.

Bij Floralux hoopt men dat Flor opnieuw door het oog van de naald kruipt. In 2012 werd het diertje al eens beschoten met hagel. “Inmiddels gingen we al verschillende keren met hem naar de dierenarts, nu hopen we vooral hem levend en wel terug te vinden”, aldus Fien.