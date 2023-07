Wevelgemse Sjoukje Allegaert organiseert Charity Run voor Think Pink vanuit Cocoon

Aan je conditie werken en het goede doel steunen. Dat kan tijdens de Charity Run die op dinsdag 25 juli plaatsvindt vanuit Cocoon. Initiatiefnemer van de loop ten voordele van Think Pink is Sjoukje Allegaert, finaliste van Miss Grace Benelux.

Het zijn drukke dagen voor Sjoukje Allegaert (18) uit Wevelgem. Ze is helemaal in de ban van de verkiezing van Miss Grace Benelux 2023 waarvan ze een van de finalisten is. “De missverkiezing heette vroeger Miss Benelux Beauty, richt zich op sterke jonge vrouwen tussen 17 en 23 jaar, focust volledig op body positivity en kijkt naar meer dan enkel lichamelijke schoonheid”, verduidelijkt Sjoukje, die creatie en mode studeert aan Spes Nostra in Heule.

Geen bikinidefilé

“Waarom ik deelneem aan de verkiezing? Heel veel jongeren vergelijken zich met anderen op sociale media en streven naar het zogenaamde perfecte plaatje. Met mijn deelname aan Miss Grace Benelux wil ik duidelijk maken dat iedereen op zijn eigen manier perfect is. De organisatie kijkt niet naar de momenteel te strenge beauty standards – er is in dat verband geen bikinidefilé – en wil alle aspecten van het vrouw zijn naar voren brengen. Heel belangrijk is ook dat men zich inzet voor het goede doel. Ik wil ook mijn steentje bijdragen en pak daarom met een Charity Run uit. De opbrengst gaat naar Think Pink, de nationale borstkankercampagne in België. Deze vzw wil lotgenoten, vrouwen die borstkanker hebben of overwonnen, op verschillende manieren helpen. De organisatie gaat uit van duidelijke doelen: het informeren en sensibiliseren van lotgenoten, het financieren van wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van zorg- en nazorgprojecten. Think Pink hecht ook veel belang aan het voorkomen en herstellen van borstkanker.”

Run for the fun

“De loop voor het goede doel vindt plaats op dinsdag 25 juli. Brasserie-loungebar Cocoon in Diependaele is vanaf 19 uur the place to be. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ik er alleen zal lopen. Liefst met zoveel mogelijk uiteraard, zodat we een flink bedrag kunnen overhandigen aan Think Pink. Wie komt meelopen, krijgt een T-shirt en zal in ieder geval goed te zien zijn. Het is een run for the fun, zeker geen wedstrijd in de strikte zin van het woord. De totale afstand is zowat 5 km. De deelnemers kiezen zelf hoeveel ze lopen. Met de aanwezigheid van verschillende eet- en drankstandjes willen we de sfeer levendig houden. Ik bedank alvast mijn fantastische hoofdsponsors, want zonder hen zou mijn Charity Run niet mogelijk zijn.”

Info: allegaert.sjou@gmail.com