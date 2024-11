Wevelgemse kikker geveld

Was het de felle wind tijdens het weekend of de zware regens die volgden, feit is dat de kikker in het Park geveld ligt onder een neergevallen boom. Pas als de boom zal verwijderd zijn, wordt duidelijk hoe erg de schade is.

Toen in 2002 Wevelgem 800 werd gevierd, werd een groot kikkerfeest gegeven. Ter gelegenheid maakten Kris Seynhaeve en Karl Verscheure samen ‘De Kikker’, een kunstwerk gemaakt van inox, kunststof en polyester. Het oorspronkelijke idee was om twee kikkers op de Leiebrug zetten. Dit voorstel werd echter afgeblazen omdat de Leiebrug verhoogd moest worden. De kikker kreeg een prominente plaats midden in de vijver van het Park. Daar stond hij tot gisteren in volle glorie, al 22 jaar lang maakt hij aanstalten om in het water te springen. Een boom, wellicht geveld door de felle wind, viel recht op de kikker. Die zo alsnog in het water belandde. Het is niet duidelijk hoe erg de schade is, volgend jaar starten de werken aan de nieuwe Leiebrug. Wie weet krijgt hij daar een nieuwe bestemming.