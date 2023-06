Wevelgem rolt zitbankenplan uit: Gullegem mag de spits afbijten

Wevelgem maakt werk van meer, betere en duurzamer zitbanken. Daarvoor werd een zitbankenplan opgesteld dat vanaf nu uitgerold wordt.

Burgemeester Jan Seynaeve en schepenen Geert Breughe, Stijn Tant en Lobke Maes stelden woensdagmiddag aan de Heulebeek ter hoogte van de Vlaskapeltraat 3 de eerste nieuwe zitbank voor. Gullegem krijgt er zo 200 bij, waarmee het totale aantal op meer dan 750 komt. Momenteel telt Wevelgem, verspreid over de drie deelgemeenten, 564 banken van verschillende types. Bedoeling is het aantal uit te breiden en vooral te streven naar meer uniformiteit.

In de lente van 2022 werd een visienota opgesteld en gebeurde een splitsing in zones: het kerngebied, het randgebied en het buitengebied. In het kerngebied werd vooral gekeken naar de looplijnen van een ouder publiek dat onder meer richting winkels, markt en kerk trekt. In het randgebied werden alle woongebieden met een zekere dichtheid in kaart gebracht. Er werd gekeken naar interne verplaatsingen binnen de wijk en verplaatsingen naar het centrum. Daar is het doel om één bank per 500 wandelmeters te zetten.

In het buitengebied, dat vooral recreanten gebruiken, wordt gemikt op één bank per kilometer, met aandacht voor de locatie zoals kruispunten van wandel- en fietsnetwerken of een mooi uitzicht.

Gullegem komt als eerste aan de beurt. Daar komen in het kerngebied 23 nieuwe zitbanken bij. De eerste werden voorbije week al geïnstalleerd. Moorsele komt in de zomer van 2023 aan de beurt, net zoals het kerngebied Wijnberg. Deze zomer start ook het participatieproject voor het centrum van Wevelgem. Zo kunnen tegen de herfst daar ook de banken worden geplaatst. Het kerngebied Posthoorn wordt meegenomen in het project Leefbuurt Posthoorn in de laatste maanden van 2023 en 2024. De banken in de randgebieden zijn een werkje voor 2024.

In de eerste fase trekt de gemeente 99.000 euro zonder BTW uit voor een periode van vier jaar. (AV)