Wetswijziging is goed nieuws voor bewoners beschermd dorpsgezicht Lo-Reninge: “Eindelijk zonnepanelen op dak”

Jarenlang was het verboden om in beschermde dorpsgezichten zonnepanelen op de daken te leggen die vanop straat zichtbaar waren. Maar Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wijzigde in oktober vorig jaar de wetgeving waardoor dit nu wel mogelijk wordt. Dat is goed nieuws voor de inwoners in het centrum van Lo en Reninge, twee beschermde dorpsgezichten. Ronny Denys uit de Weststraat in Lo is alvast blij met de wetswijziging.

Ronny Denys en Lieve Desmet kwamen in augustus 1986 in de Weststraat in Lo wonen. Het oude huis beschikte over basiscomfort, maar van enige energiebesparende inrichting was op dat ogenblik geen sprake. “In de loop der jaren hebben we de woning gerenoveerd”, zegt Ronny Denys. “Zo plaatsen we nieuwe ramen met isolerend glas, vernieuwden we het dak en voorzagen we het van zelfdragende isolatie, brachten we muurspouwisolatie aan en isoleerden we ook de plafonds van de binnenruimtes en de zoldervloer.”

In navolging van een oorspronkelijk decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, kregen Ronny en Lieve in februari 1994 een aangetekend schrijven van het bestuur voor Monumenten en Landschappen in de bus. Daarin stond te lezen dat hun woning binnen een beschermd dorpsgezicht lag. “Concreet betekende dit dat we langs de straatzijde alle werken aan de woning moesten aanvragen of melden en dat Monumenten en Landschappen hierover advies moest geven”, zegt Ronny.

Begin jaren 90 lag de modale burger nog niet wakker van de energieprijzen, het klimaat of de uitputting van de grondstoffen op onze planeet. Maar tegen de eeuwwisseling kwam hierin verandering en met mondjesmaat doken her en der zonnepanelen en windmolens op. “De jaren daarna zwengelde het subsidiebeleid van de overheid die trend aan en was de trein vertrokken”, gaat Ronny verder. “Meer dan tien jaar geleden speelden ook wij met het idee om zonnepanelen te plaatsen en te kiezen voor alternatieve energie. Onze etagewoning met zadeldak en pal zuidgerichte voorgevel was ideaal voor zonnepanelen. Maar het bleef bij dromen, want binnen het beschermde dorpsgezicht was het niet mogelijk om onze plannen te realiseren.”

Thuisbatterij

“Eind 2021 namen wij wat lectuur door over zonnepanelen en daaruit bleek dat een west-gerichte plaatsing ook een optie was”, zegt Ronny Denys. “Weliswaar moesten we er rekening mee houden dat in bepaalde periodes van het jaar die zonnepanelen weinig zouden renderen. Maar de plannen werden toch concreet. Op ons tuinhuis en de uitbouw van de woning plaatsten wij vorig jaar zonnepanelen en we installeerden ook een thuisbatterij van 10kWh. Het bleek al gauw een interessante investering en dit vertaalde zich al in de jaarlijkse afrekening.”

Enkele weken voor nieuwjaar vernamen Ronny en Lieve de versoepeling wat het plaatsen van zonnepanelen betreft op erfgoedgebouwen en gebouwen gelegen binnen een beschermd dorpsgezicht.

“De overheid heeft blijkbaar begrepen dat de delicate oefening van erfgoed versus duurzaamheid de weegschaal deed overhellen naar het laatste”, zegt Ronny. “Weliswaar moet er aandacht zijn voor erfgoed en zijn de nieuwe ingrepen verbonden aan bepaalde regels, toch is het voor velen in onze situatie een opluchting om verder te kunnen meestappen in het energiebesparende verhaal. We overwegen nu om onze zonnepanelen te verplaatsen of panelen bij te plaatsen aan de voorzijde van de woning. Eindelijk!”

Nog meldingsplicht

Ook burgemeester Lode Morlion is blij dat zonnepanelen in een beschermd dorpsgezicht zoals Lo en Reninge voortaan mogelijk zijn. “De aanvrager moet weliswaar nog steeds een melding doen bij de gemeente”, zegt Lode Morlion. “De werken kunnen starten vanaf de twintigste dag na de melding, behalve als we van oordeel zijn dat de werken de wezenlijke eigenschappen van het beschermde stads- of dorpsgezicht verstoren. In dit geval moet de aanvrager een schriftelijke toelating krijgen van het Agentschap Onroerend Erfgoed via het digitaal loket van het agentschap. Er wordt ook verwacht dat de opstelling van de zonnepanelen op een visueel mooie manier gebeurt.”

Van alle Vlaamse gemeenten staat Lo-Reninge met 2.108 watt vermogen aan zonnepanelen per inwoner op de derde plaats. Alleen Lommel (3.503 watt) en Ardooie (2.165 watt) doen beter. Lo-Reninge telt momenteel 563 zonne-installaties. Dat nu ook in de beschermde dorpsgezichten van Lo en Reninge zonnepanelen mogen worden geplaatst, zal dat cijfer ongetwijfeld nog doen stijgen. (Koen Van Colen)