Westlandschutters gestart aan nieuw seizoen

De Westlandschutters van café ‘t Westland in Sint-Juliaan zijn gestart aan een nieuw seizoen. Met 28 leden tellen ze er nu dubbel zoveel als voor de coronacrisis.

Op woensdag is er training van 19.30 tot 21.30 uur en elke derde maandag van de maand is er schieting van 15 tot 19 uur. Op de eerste zondag van de maand wordt er geschoten van 15 tot 19 uur. Luc Descamps is voorzitter, Geert Decancq ondervoorzitter, Tony Descamps secretaris en Patsy Ferryn penningmeester. Op de foto zien we een deel van de leden met v.l.n.r. Wilfried Vanhoorne, Zyon Raman, Carlos Declercq, Guido Schaubroeck, Geert Decancq, Hugo Schaubroeck, Tania Antonissen, Steven Raman en Patsy Feryn. (foto RB)