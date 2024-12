Westkapelle heeft opnieuw bankautomaat: “Toegang tot cash geld blijft essentiële dienstverlening”

Goed nieuws voor de inwoners van Westkapelle: het dorp heeft sinds deze week opnieuw een bankautomaat waar je cash geld kan afhalen. Die bevindt zich op de hoek van de Dorpsstraat en Westkapellestraat in Westkapelle.

“Deze nieuwe voorziening speelt in op de nood aan toegang tot contant geld in de deelgemeente Westkapelle”, zegt het gemeentebestuur. “In de afgelopen jaren is het aantal bankfilialen en bankautomaten in België drastisch verminderd. Banken sluiten steeds vaker hun fysieke vestigingen en beperken het aantal beschikbare geldautomaten, wat leidt tot een groeiende zorg onder inwoners die afhankelijk zijn van contant geld. De nieuwe cashautomaat betekent een stap vooruit voor de deelgemeente Westkapelle.”

“Met deze automaat krijgen zowel inwoners als bezoekers opnieuw een lokale mogelijkheid om geld af te halen want toegang tot contant geld blijft een essentiële dienstverlening, vooral voor wie minder digitaal vaardig is. Dit vergroot niet alleen het gemak, maar draagt ook bij aan het behoud van een levendig buurtcentrum waar kleine handelaars en diensten baat hebben bij directe toegang tot contant geld.” (MM)