Westhoek Vredeshoek organiseert in 2026 internationaal vredescongres

Het platform ‘Westhoek Vredeshoek’ kreeg subsidies om de Westhoek als actieve vredesregio op de kaart zetten. Dit zullen ze doen door middel van een uitgebreide vredesprogrammatie, met als apotheose een internationaal vredescongres op zaterdag 9 mei 2026.

Met een uitgebreide vredesprogrammatie wil het platform ‘Westhoek Vredeshoek’ zoveel mogelijk inwoners sensibiliseren over het belang van conflictpreventie en vredesopbouw. Om ook jongeren te bereiken komt er een specifiek aanbod voor middelbare scholen en vrijetijdswerking. “Maar het is geen éénrichtingsverkeer”, zegt Jennie Vanlerberghe, voorzitster van het platform Westhoek Vredeshoek. “We willen allerlei soorten mensen samen rond de tafel zetten om oprecht te debatteren over conflictpreventie en vredesopbouw. Zo hopen we uiteindelijk een permanent burgerparlement op te zetten voor de Westhoek dat de vredesgedachte van onze streek uitdraagt.”

Trommelen voor vrede

De vredesprogrammatie wordt uitgerold in het najaar van 2025, met als symbolisch startmoment 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. “Op die dag willen we jonge kinderen uit alle lagere scholen in de Westhoek, samen met hun ouders en/of grootouders, op hun speelplaats of dorpsplein laten trommelen voor vrede”, aldus Jennie. “Een mooie, luide en jeugdige actie om het vredesprogramma officieel van start te laten gaan.”

Vredescongres

Op zaterdag 9 mei 2026 organiseert Westhoek Vredeshoek een internationaal vredescongres in het Perron in Ieper. “Hiermee willen we positieve krachten samenbrengen om een gezamenlijk statement te ontwikkelen over mensenrechten en vredesopbouw, en om haalbare beleidsaanbevelingen te formuleren”, vervolgt Jennie Vanlerberghe. “Dit bouwt voort op de resultaten van eerdere initiatieven, zoals de internationale conferentie #WomenPeaceTable, in juni 2023 georganiseerd door Moeders voor Vrede. Vrouwen een evenwaardige rol geven in conflictpreventie en -resolutie, is cruciaal om vrede te laten slagen. Daarom is het belangrijk om vrouwen de stem te geven die ze verdienen.”

Vredesfeest

Aansluitend op het congres wordt op zondag 10 mei 2026 het Vredesfeest van de stad georganiseerd. “Nauwe samenwerkingen met vredesstad Ieper, de provincie West-Vlaanderen en heel wat interessante partners, is onontbeerlijk bij zo’n project. Alleen door onze krachten te bundelen kunnen we de Westhoek als actieve vredesregio op de kaart zetten”, besluit Jennie Vanlerberghe. (TOGH)