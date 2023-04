Westhoek kleurt paars-wit door bijzondere bloem: “Positieve bijdrage aan het unieke herdenkingslandschap”

De rode poppy groeide uit tot het symbool van de Eerste Wereldoorlog, maar in de Westhoek kleuren Flanders Fields straks ook paars-wit door de aanplant van duizenden alliumbloemen. Een weloverwogen keuze. “We blijven expliciet weg van de klassieke herdenkingsbloemen.”

De Westhoek lanceert LANDSCAPES, Feel Flanders Fields, een tweejarig toeristisch programma rond WO I met landschapskunst, expo’s en andere projecten. “Om de vele verhalen en de gelaagdheid van het herdenkingslandschap te belichten”, zegt Eline Adam, projectmanager bij provinciebedrijf Westtoer. “We voegen zelfs een laag toe met een nieuwe bloem. Niet de typische poppy, want we willen expliciet wegblijven van de klassieke herdenkingsbloemen.”

Allium

De keuze viel op de allium, ook wel sierui genoemd, in samenspraak met de vzw Regionaal Landschap Westhoek en de provinciale dienst Milieu-, Natuur- en Waterbeleid. “Het gaat om een streekeigen bloem, die goed gedijt in heel de Westhoek: van de Ieperse klei tot de poldergrond aan de kust. De bloem komt trouwens ook al voor op Britse oorlogsbegraafplaatsen in de regio”, aldus Adam. “We planten dit najaar duizenden bloembollen aan.”

Een blijver

De plantactie doet denken aan de klaproosvelden van het Agentschap voor Natuur en Bos: tussen 2014 en 2018 werden op verschillende locaties in Vlaanderen meer dan 100 hectare klaproosvelden ingezaaid. Ze moesten ons doen stilstaan bij wat 100 jaar geleden gebeurd is en zetten de link tussen oorlog en natuur in de verf. Deze rode velden zijn al enkele jaren uitgebloeid: de klaproos is een eenjarige plant, die spontaan ontkiemt op plaatsen waar de grond verstoord wordt. De allium moet een blijver worden.

“De bloembollen moeten de Westhoek meerdere jaren na elkaar in bloei zetten in de periode van april tot en met juni”, voorspelt Adam. “De allium is zeer insectvriendelijk, komt de biodiversiteit ten goede en heeft een grote visuele impact: doordat de plant hoog uitgroeit worden de bloemen een duidelijk herkenningspunt voor de landschappelijke sites.”

Plantdagen

De tientallen publieke en private sites worden de komende maanden in kaart gebracht. Het gaat om de betrokken projectlocaties van LANDSCAPE, bepaalde oorlogsbegraafplaatsen, particulieren via Westhoekbrede pop-up acties en locaties van Westtoer en Provincie West-Vlaanderen, zoals het Esenkasteel. De plantdagen worden in het najaar georganiseerd en daarbij worden zoveel mogelijk lokale inwoners, vrijwilligers, verenigingen en scholen ingeschakeld.

Symbolisch

“Een laagdrempelige, maar intense verbinding onder Westhoekbewoners, waar iedereen kan van genieten. Zoals bij het Lichfront en andere participatieve projecten uit de periode van de eeuwherdenking”, stelt Adams. “Het wordt een eyecatcher: vanaf volgend voorjaar kleurt de Westhoek paars-wit. Uiteraard heeft dat niks met Anderlecht te maken. De bloem heeft een historische betekenis: ze staat symbool voor de eeuwigheid.”

De allium gaat de poppy en de andere herdenkingsbloemen niet vervangen, maar aanvullen. “De bloem biedt een blik op de toekomst en zal een positieve bijdrage leveren aan het unieke herdenkingslandschap van de Westhoek.” (TP)