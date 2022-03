Westerkwartier moet zorgzame buurt worden

De wijk Westerkwartier telt net geen 16.000 inwoners en is de meest diverse en dichtbevolkte wijk van de stad. Vooral de hoge instroom aan nieuwkomers zorgt voor een toename van grote gezinnen in de wijk. Met het project ‘Jonge Helpers’ willen verschillende partners mee helpen zorgen voor een zorgzame buurt in het Westerkwartier.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke (CD&V), lanceerde vorig jaar een oproep om ‘Zorgzame Buurten’ op te starten. In Oostende en meer bepaald in de wijk Westerkwartier springen ze op de kar. Met het project ‘Jonge helpers’ willen verschillende partners van de wijk een zorgzame buurt maken.

Door de hoge instroom aan nieuwkomers is er nog maar weinig private ruimte beschikbaar. Ook de publieke ruimte is beperkt en dat zorgt er dan weer voor dat inwoners van de wijk elkaar te weinig ontmoeten. Het project ‘Jonge Helpers’ moet van de wijk een meer zorgzame buurt maken en daar zullen in totaal 19 partners mee helpen voor zorgen.

Samenwerking

“Na de oproep hebben wij een dossier ingediend”, zegt An Casteleyn van CM, een van de voortrekkers van het project. “Er zijn in de wijk wel wat publieke ruimtes, zoals de Antenne, maar niet voldoende. Daarom tekenden negentien partners een samenwerkingsovereenkomst, waarbij we de inwoners willen betrekken.”

“Het gaat om mantelzorgverenigingen, thuiszorgorganisaties, woon-zorgcentra, diensten maatschappelijk werk, jeugdhulp- en welzijnsorganisaties, CAW, koepelorganisaties uit de zorg en welzijn, een socio-culturele koepelorganisatie, wijkgezondheidscentrum en Stad Oostende.”

Het doel van het project is om samen met de wijkbewoners actieve verbindingsplekken uit te bouwen in zes proeftuinen. “We willen daarbij vertrekken vanuit de talenten, noden en kansen uit de buurt”, zegt Armine, verbindingsmedewerker bij FMDO, een van de partners. “Er zijn heel veel wijkbewoners die zich willen inzetten, maar niet meteen een plek vinden om zich te engageren. Velen onder hen hebben bovendien nood aan sociaal contact, maar vinden hun weg niet in het vrije-tijdsaanbod. Daar willen we verandering in brengen.”

Met het project willen de partners bruggen bouwen tussen de verschillende buurtinitiatieven om tot een globale zorgzame buurtwerking te komen.

(JRO)