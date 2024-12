West-Vlaamse varkenshouders krijgen laagste vergoeding bij vrijwillige stopzetting van hun bedrijf

De West-Vlaamse varkenshouders zijn de koplopers bij de eerste oproep tot vrijwillige stopzetting van varkensstallen, maar krijgen gemiddeld de laagste vergoeding bij effectieve stopzetting. Tot die conclusie komt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open VLD). De Brugse politicus vroeg de cijfers op bij Vlaams Landbouwminister Jo Brouns (CD&V)

De Vlaamse overheid heeft een stopzettingsprogramma gelanceerd om varkenshouders de mogelijkheid te bieden vrijwillig hun activiteiten te beëindigen. Dit programma van de Vlaamse Regering, dat deel uitmaakt van de bredere stikstofaanpak, beoogt een significante vermindering van de stikstofuitstoot uit de landbouwsector.

Tijdens de eerste oproep werden 982 bedrijven in Vlaanderen gecontacteerd, waarvan 362 in West-Vlaanderen. “Opvallend is dat West-Vlaamse landbouwbedrijven gemiddeld de laagste compensatie van alle provincies ontvangen bij het vrijwillig stopzetten van een varkensbedrijf”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open VLD) vast.

2,4 miljoen varkens

“Met 90 aanvragen nam West-Vlaanderen tijdens de eerste oproep tot het vrijwillig stopzetten van een varkensbedrijf een voortrekkersrol in. Alles samen is West-Vlaanderen goed voor 38 procent van alle Vlaamse aanvragen. Dat is veel meer dan in de andere Vlaamse provincies.”

Bij de tweede oproep door de toenmalige Vlaamse Regering lag de focus op West-Vlaamse varkenshouders. Bij die oproep werden 1.704 West-Vlaamse bedrijven gecontacteerd. Dit komt neer op 63 procent van het Vlaamse totaal. “De bedrijven die in deze ronde werden aangeschreven, vertegenwoordigen samen meer dan 2,4 miljoen varkens”, stelt Jasper Pillen.

Vergoedingen

Tijdens de eerste oproep ontvingen West-Vlaamse varkenshouders in totaal 6,5 miljoen euro aan stopzettingsvergoedingen, met een gemiddelde van 118.185 euro per bedrijf. “Dit ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde van 145.273 euro”, hekelt de Brugse politicus. “West-Vlaanderen krijgt van alle provincies gemiddeld zelfs de laagte vergoeding per varkensbedrijf die er vrijwillig mee stopt.”

Volgens Jasper Pillen wordt de vergoeding die varkenshouders ontvangen, bepaald in functie van het aantal vergunde dieren, met als referentiejaar 2021. Voorts wordt gekeken naar het soort dier (zeugen, beren, biggen onder de 7 kg, biggen boven de 7 kg). Daarnaast speelt de leeftijd van de stallen een rol in het bepalen van de vergoedingen.

“Als dus uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde stopzettingsvergoeding van de Antwerpse varkenshouders die zich in de eerste ronde hebben aangemeld ongeveer een derde hoger ligt dan de West-Vlaamse, dan heeft dat te maken met het type bedrijven dat zich heeft aangemeld en niet met een ongelijke behandeling. Uiteraard blijf ik er wel op toekijken dat onze West-Vlaamse varkenshouders correcte vergoedingen ontvangen”, aldus Jasper Pillen.

Rechtszekerheid

Tot mei 2025 hebben gecontacteerde bedrijven nog de tijd om te beslissen of ze definitief willen instappen in het programma. Vlaams Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open VLD) benadrukt het belang van rechtszekerheid voor de boeren: “Onze West-Vlaamse boeren staan voor grote uitdagingen. Uit de vele gesprekken die ik met hen had is dat ook hun voornaamste wens: zekerheid.”

“Bovendien moeten de compensaties voor het vrijwillig stopzetten van varkensbedrijven voldoende zijn om hen een eerlijke en haalbare toekomst te bieden, binnen of buiten de sector. West-Vlaanderen is niet alleen een koploper in het aantal aanvragen, maar ook de grootste provincie qua varkensstapel.”

“Het programma voor vrijwillige stopzetting is een cruciale stap in het terugdringen van de stikstofuitstoot en laat zien dat West-Vlaanderen een prominente rol speelt in de Vlaamse landbouwtransitie”, besluit de Brugse politicus.