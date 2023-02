West-Vlaamse pianiste Katrien Verfaille prijkt op Abt 12 Magnum van St.Bernardus

De Abt 12 Magnum 2023 van brouwerij St.Bernardus in Watou is gelanceerd. Op het etiket prijkt een werk van de Belgische schilder Hervé Martijn. “Voor deze jaargang van onze Magnum kiezen we voor een sereen portret van de West-Vlaamse componiste, pianiste en zangeres Katrien Verfaillie”, zegt Pieter Verdonck van brouwerij St.Bernardus.

Sinds 2012 produceert brouwerij St.Bernardus jaarlijks een beperkt aantal Magnum flessen van 1,5 liter. “Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus Magnum fles met het logo van de brouwerij in reliëf, een Bière Belge hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet”, zegt Pieter Verdonck, marketing brouwerij St. Bernardus. “We doen telkens beroep op een kunstenaar voor de uitwerking van het etiket. Alle kunstwerken of schilderijen maken deel uit van de kunstcollectie van de brouwerij en zijn bovendien te bezichtigen in de brouwerijwinkel.”

Magnum 2023

Een werk van de Belgische schilder Hervé Martijn prijkt deze keer op de Magnum fles. “Hervé Martijn is een Belgische schilder die steeds op zoek gaat naar een verstilde, hermetische sfeer. Zijn geportretteerden geven vaak de indruk Einzelgängers te zijn, als het ware afgesloten van de realiteit om hen heen. De sterk uitgewerkte clair-obscur benadering en theatrale enscenering zijn typerend voor de hand van Martijn”, vertelt Pieter.

“De uit Alveringem afkomstige componiste, pianiste en zangeres Kartrien Verfaillie – voorheen ‘Pigeon on Piano’ – was de inspiratiebron voor zijn werk ‘White Pigeon in Black’. Haar kenmerkende pianospel balanceert net als het schilderij tussen introspectie en subtiliteit.”