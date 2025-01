West-Vlaamse jeugdsector springt bij met tijdelijke opvang voor asielzoekers: “Tijdelijke plaatsen, tot jeugdwerk weer opstart”

De West-Vlaamse jeugdsector toont ook deze winter solidariteit door extra opvangplaatsen te voorzien voor asielzoekers. Het gaat specifiek om gezinnen en niet-begeleide minderjarigen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) benadrukt dat het om tijdelijke plaatsen gaat, die worden afgebouwd zodra het jeugdwerk opnieuw opstart.

De samenwerking tussen de jeugdsector en de overheid is niet nieuw. Vorig jaar werkten staatssecretaris de Moor en toenmalig Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle al samen om de opvangcrisis het hoofd te bieden. Dankzij een oproep aan de sectororganisatie Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) boden meerdere jeugdverblijven tijdelijk onderdak aan gezinnen en kinderen.

Die formule wordt dit jaar herhaald. “We willen net zoals vorig jaar enkel gebruikmaken van jeugdverblijven in periodes waarin het reguliere jeugdwerk stilligt. Zo garanderen we dat het jeugdwerk niet gehinderd wordt,” verklaart de Moor.

Rol van West-Vlaanderen

West-Vlaanderen speelt een sleutelrol in deze tijdelijke opvang. Jeugdverblijven in Heuvelland en Mesen bieden onderdak aan families, terwijl het jeugdverblijfcentrum in Bredene opnieuw een cruciale partner is. Het centrum in Bredene alleen al voorziet in 238 opvangplaatsen, waarmee het een van de grootste bijdragers is binnen Vlaanderen.

“De West-Vlaamse gemeenten tonen een grote bereidheid om hulp te bieden. Dat onderstreept de veerkracht en solidariteit van de regio,” zegt een woordvoerder van CJT. Naast de West-Vlaamse locaties zijn er ook opvangplekken in Kinrooi, Bekkevoort en Oudsbergen, wat het totaal op 260 tijdelijke plaatsen brengt.

Tijdelijkheid blijft prioriteit

Het tijdelijke karakter van deze opvangplaatsen blijft essentieel. “We sluiten de centra in het voorjaar, zodat het jeugdwerk opnieuw zonder beperkingen kan doorgaan,” verzekert de Moor. Het eerste opvangcentrum zal al eind januari de deuren sluiten.