West-Vlaams provinciebestuur weigert aanvraag van Stad Brugge voor realisatie van Urban Depot in Assebroek

Buurtbewoners van de voormalige bussenstelplaats in Assebroek hebben met succes protest aangetekend tegen de vergunning die de Stad Brugge aanvroeg bij het provinciebestuur voor een Urban Depot, waar verschillende sporten zouden kunnen beoefend worden. De Bestendige Deputatie weigerde de vergunning, omdat de plannen niks vermelden over de omgevingsaanleg.

Mathijs Goderis (Vooruit), de nieuwe urbanisatieschepen, zit met een vervelend dossier opgezadeld. De Stad kocht enkele jaren geleden de voormalige bussenstelplaats van De Lijn in de Tramstraat in Assebroek. De bedoeling van die aankoop was en is om er een stadspark van te maken en de loodsen om te toveren in een centrum voor urban sports.

Vervuiling

De ene tegenslag volgt op de andere: de site moet gesaneerd worden, omdat er zware olievervuiling is aangetroffen. Bovendien kost de aanpassing van de gebouwen meer dan aanvankelijk gedacht. En nu heeft het West-Vlaamse provinciebestuur de verplichte aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd.

“Enkele buren hadden klacht ingediend, ze vreesden voor geluidsoverlast door het Urban Depot”, legt Mathijs Goderis uit. “De Bestendige Deputatie gaf gehoor aan één klacht: een omwonende vond het niet kunnen dat de plannen voor de omgevingsaanleg niet in het dossier staken. Voor de aanleg van een stadspark wilden we een apart dossier indienen. Maar het provinciebestuur volgde ons daarin niet en heeft onze aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van het Urban Depot geschrapt.”

Nieuwe aanvraag

In principe zou de Stad Brugge nu beroep kunnen aantekenen tegen deze weigering bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Dat zullen we niet doen. Wij zijn dan weg voor een lange juridische strijd. Het lijkt ons beter om gehoor te geven aan de bezorgdheden van de buren en de Bestendige Deputatie. We beraden ons nog over de totaliteit van het dossier. Maar het beste lijkt ons om een nieuwe aanvraag in te dienen, waarin ook de plannen voor de aanleg van omgeving rond de loodsen verwerkt zijn”, aldus de urbanisatieschepen.