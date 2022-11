Werken aan Eernegemse Pompentoren van start

De renovatiewerken aan de Pompentoren in Eernegem, langs het landschapspark De Stationsput, zijn van start gegaan. De Pompentoren wordt er uitgebouwd als landschapsobservatiecentrum en zal het natuurgebied nog meer cachet geven.

“Binnen het innovatief toeristisch programma ‘Horizon 2025 – West-Vlaanderen in zicht’ van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer, wordt de Eernegemse Pompentoren uitgebouwd als landschapsobservatiecentrum”, kadert bevoegd schepen, Celesta Muylle. “Dit zal bijdragen aan de verdere opwaardering van de omgeving van en rond de Stationsput. Eerder dit jaar openden we het gloednieuw aangelegde landschapspark, eenmaal de uitkijktoren gerealiseerd is, vormt dit de kers op de taart.”

“De werken zijn deze week van start gegaan en zullen een viertal maanden duren”, voegt burgemeester Lieven Cobbaert toe. “Het project ‘Horizon 2025’ heeft als doel om uitkijkpunten attractiever te maken. Voor deze renovatiewerken trokken we zo’n 391.000 euro uit, waarvan 150.000 euro gesubsidieerd wordt.”

“De Pompentoren is het voormalige pompgebouw voor de waterbevoorrading van het spoorwegennet in de regio”, geeft schepen Muylle mee. “De bovenkant van de bestaande Pompentoren gaat er af en wordt gereconstrueerd bovenaan de nieuwe uitkijktoren. In de bestaande Pompentoren wordt een transparante stalen constructie geplaatst die het uitkijkplatform draagt en toegang geeft tot dit platform. Dit vormt echt een visueel pareltje!”

“Om de werken vlot te kunnen uitvoeren, zullen we onze 10.000-stappenwandeling, die langs de Stationsput loopt, tijdelijk aanpassen”, aldus schepen van sport, Tina Ledaine. “Het stuk langs de kikkerpoel en Pompentoren zelf wordt tijdelijk afgesloten. In de plaats sturen we onze wandelaars langs het fietsinrijpunt, over de nieuwe brug over de Engelbeek, richting Stationsput.”

“Ook de Storteberdwegel zal tijdelijk onderbroken worden en dit ook tussen de Groene 62 en de kikkerpoel. We nemen even, letterlijk, wat omwegen, om straks volop te kunnen genieten van het prachtige uitkijkpunt dat de Pompentoren wordt”, besluit Celesta Muylle.