Wereldrecordpoging petanque voor goede doel

Wim Dumont (47) is al een hele tijd bezig met de voorbereidingen van een unieke wereldrecordpoging. Hij wil een wereldrecord petanque spelen vestigen en hij koppelt zijn recordpoging meteen ook aan een goed doel, want de donaties schenkt hij aan Pleegzorg West-Vlaanderen.

Een nobele daad, maar meteen ook een gebeuren dat het nodige uithoudingsvermogen en energie vergt. Er zijn al meerdere wereldrecords petanque spelen gevestigd, maar deze records werden steeds neergezet door meerdere spelers. Bij Wim zit het anders. Aanvankelijk was het ook zijn bedoeling om het in groep te doen, maar het is niet makkelijk om kandidaten te vinden. Hij wil het alleen wagen, maar uiteraard is iedereen die samen met hem tijdens de recordpoging een balletje wil gooien welkom. “Op die manier kunnen die medespelers mij ondersteunen en helpen om het record te halen”, zeg de ambitieuze sportieveling.

70 uur spelen

Wim woont drie jaar in Middelkerke en laat dit nu een van die kustgemeenten zijn waar heel veel mensen petanque spelen. De keuze voor de locatie was dus vlug gemaakt. “Ik ben me goed aan heet voorbereiden, want 70 uur spelen is niet niks. Je moet fris en vooral voorbereid op alles aan de recordpoging beginnen. Alles zal ook officieel gebeuren zodat de recordpoging ook in het Guinness Book of Records vermeld kan worden”, geeft hij nog mee. Het is geen toeval dat de wereldrecordpoging wordt gekoppeld aan een donatie voor het goede doel, want Wim en zijn echtgenoot zijn pleegouder en het goede doel uitkiezen vergde niet veel denkwerk. Er werd gekozen voor Pleegzorg West-Vlaanderen en wie een donatie wil doen, kan storten op rekening BE87 7370 4627 4194. Vanaf 40 euro zijn de donaties fiscaal aftrekbaar. Bij de storting wel naam en adres vermelden en als mededeling ‘Wereldrecord petanquen’. De wereldrecordpoging start op 12 augustus om 19 uur en eindigt hopelijk 70 uur later.

Info: dumontwim1@gmail.com