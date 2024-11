Wereldrecordhouders in padel schenken 12.000 euro aan MUG-Heli

In Todos Padel in Sint-Michiels heeft het viertal dat in juni dit jaar met een marathon van 33 uren voor een nieuw wereldrecord in padel zorgde een bedrag van 12.000 euro geschonken aan de MUG-Heli.

Christophe Meulebrouck en Frederik Boi (Sint-Andries), Pieter Cools (Varsenare) en Kevin Caestecker (Wingene) slaagden er juni in om in Todos Padel in Sint-Michiels het wereldrecord padelspelen te verbreken. Alle winst die ze tijdens het evenement maakten doneren ze aan één groot doel: de MUG-Heli. Het was spoedarts Manu De Tandt die een cheque met het bedrag van 12.009 euro in ontvangst nam. “We zijn hiermee heel tevreden en blij dat het om een Brugs en een mooi initiatief gaat. En voor de heli is dat perfect wat we nodig hebben.”

Het padelrecord is officieel nog niet erkend door het Guinnes Book of Records. “Er komt daar heel veel bij kijken”, legt Frederik Boi uit. “Er is niet alleen beeldmateriaal nodig. Ook de notities van de getuigen die om de twee uur moesten noteren wat ze gezien hadden. Zij hielden ook de scores nadrukkelijk bij. En dan was er nog de timekeeper. Dat waren drie mensen die gedurende de 33 uur aanwezig waren en alles van nabij hebben gevolgd.”

Record houdt (voorlopig) stand

Ondertussen is het record nog niet verbroken. “We zijn wel op de hoogte van minstens twee en waarschijnlijk drie pogingen die zullen ondernomen worden”, weet Boi. “Dat zou zelfs in de eerstkomende maanden zijn, en in België. Als ze erin slagen is het een beetje jammer dat het om landgenoten gaat. Records zijn er om gebroken te worden. Als het nieuwe record er komt zou ik het liever door buitenlanders zien. Wij hebben het van Engelsen afgenomen. En als de Belgen het doen, dan liefst ook voor een goed doel.”

Ondertussen zijn de vier nog actief in padel, maar hebben ze na het wereldrecord nog niet samen op een veld gestaan. “Dat was voorheen ook niet zo. Zij drieën spelen interclub in Todos, ik doe dat in Azalea”, besluit Frederik Boi. (ACR)