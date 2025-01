Wereldprimeur: Woosh brengt eerste giveback-luier op de markt

Het Gents-Brugse bedrijf Woosh brengt als eerste een recycleerbare luier op de markt. “De give-backluier is uniek in de wereld”, zegt CEO Jeff Stubbe. Meer dan 1.300 kinderdagverblijven sprongen al op de kar.

Achter het in Gent gevestigd bedrijf Woosh schuilen twee Bruggelingen – Jeff Stubbe en Wouter Vandamme – en de Brit Alby Rosevaere. Al vier jaar leveren ze luiers aan meer dan 1.300 kinderdagverblijven. “Dat zijn één op vijf Vlaamse crèches, we voorzien 27.000 peuters dagelijks van luiers”, zegt Jeff Stubbe.

IVBO

Woosh sloot een samenwerkingsakkoord met IVBO om luiers te recycleren via het containerpark in Sint-Pieters, waar een reclyclagehub geïnstalleerd werd. “Het gaat om 2.000 ton luiers per jaar of 400.000 luiers per week”, aldus de CEO van Woosh, dat voortaan alle gebruikte luiers voor recyclage laat ophalen.

“Met de give-backluier is een belangrijke stap gezet in het verminderen van de luierafvalberg. 10 procent van de luier is plastiek, dat halen we eruit voor hergebruik”, vult Alby Rosevaere aan. “Door het volledige proces – van productsamenstelling, logistiek tot recyclage – in eigen handen te houden, kunnen we onze impact op het milieu precies meten en garanderen dat we het op de meest duurzame manier doen. Zo bouwen we aan een wereld zonder luierafval.”

Particulieren

“Woosh is veel beter voor het milieu én het bespaart ons kinderdagverblijf heel wat zorgen en tijd, waardoor we ons kunnen focussen op wat echt telt: de zorg voor onze kinderen”, zegt Nadia Bolleire van kinderopvangvereniging De Blauwe Lelie. Zij mocht in kinderdagverblijf Stampertje in Brugge een luiertaart aansnijden bij de lancering van de give-backluier.

“Dit is een stap naar een wereld zonder luierafval”

Ook particuliere gebruikers kunnen de give-backluiers bestellen via de webshop en die thuis of bij deelnemende kinderdagverblijven laten leveren.

Give-backpunten

“Onze volgende missie is om in heel België give-backpunten te voorzien, zodat ook particulieren gemakkelijk overal hun Woosh-luiers kunnen inleveren”, aldus Jeff Stubbe.

IVBO-voorzitter van IVBO Minou Esquenet :stelt: “De samenwerking met Woosh sluit perfect aan bij onze missie om afvalstromen te verminderen en zo veel mogelijk waardevolle materialen te hergebruiken. Met de nieuwe recyclagehub op onze site dragen we samen bij aan een duurzamere toekomst voor onze regio.”