Wereldkampioen Marvin Vanluchene voert Sint met zijn sidecar

De jeugddienst van Oostrozebeke, de Wiemkes en het Huis van het Kind organiseerden een uniek feestje om de Sint en zijn pieten te verwelkomen. Opmerkelijk: de Sint kwam toe op de sidecar van wereldkampioen Marvin Vanluchene.

Vooraf hadden alle leerlingen van de Oostrozebeekse scholen een vlaggetje mee naar huis gekregen om te versieren of in te kleuren. De vlaggetjes konden de kinderen posten in de Sint-brievenbus aan OC Mandelroos. Die vlaggetjes werden dan opgehangen tijdens het Sintfeestje.

Na een spectaculaire aankomst van de Sint en zijn pieten met de sidecar van wereldkampioen Marvin Vanluchene konden de kinderen hun talenten laten uitblinken in sport, dans of knutselen. Iedere deelnemer kreeg een Sint-diploma en zij mochten nog op de foto met de Sint. Daarna was het smullen van een heerlijke klaaskoek met chocomelk.

Als afsluiter kregen alle kinderen ook nog een zakje snoep en een magneet van Ootje en Odetje.