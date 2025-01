Wereldhave wil retailpark in Sint-Kruis na faillissement van Lunch Garden herindelen

Het faillissement van Lunch Garden zorgt voor extra leegte in het retailpark in de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Positief is dat de sanering van de gronden door een vervuilende droogkuis bijna klaar is. Eigenaar Wereldhave overweegt een herindeling van de site.

Sedert mei 2024 is een deel van het retailpark langs de Maalse Steenweg een grote werf. De reden? De voormalige wasserij in het winkelpand heeft de bodem vervuild en die wordt momenteel gesaneerd.

Verontreiniging

In de bodem onder de vestiging van Carrefour Sint-Kruis en in het grondwater is er een ernstige verontreiniging vastgesteld door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het gaat om de aanwezigheid van chloorkoolwaterstof, die afkomstig is van de droogkuis die er gevestigd was. Daardoor zijn tal van handelsprojecten ‘on hold’ gezet.

De eigenaar van de volledige site is Wereldhave Belgium, een vastgoedinvesteerder uit Vilvoorde die onder meer winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik, Genk en Kortrijk heeft en retailparken in Doornik, Gent, Waterloo, Genk en Brugge. Wereldhave Belgium noemt zijn retailpark in Sint-Kruis ‘Project M’ en verhuurt er 20.343 m² commerciële ruimte, waaronder het nieuwe gebouw 954 m², waarin onder meer Hema en Medi-Market onderdak gevonden hebben.

Saneringswerken

“De saneringswerken door Vlabotex zijn afgerond. zegt Elke Moerenhout, commucatieverantwoordelijke bij Wereldhave. “Wij wachten momenteel nog op de nodige bevestigingen van OVAM om de sanering officieel af te sluiten. Wat betreft de herbestemming of verhuur van dit deel van de site, zijn er op dit moment nog geen concrete nieuwe huurders.”

Over het faillissement van Lunch Garden, dat zijn vestiging naast de Carrefour in Sint-Kruis zal sluiten, heerst nog onduidelijkheid. “We hebben inderdaad vernomen dat Lunchgarden zijn restaurant op onze site wenst te sluiten, maar tot op heden zijn we hierover nog niet officieel geïnformeerd”, vervolgt Elke Moerenhout.

Nieuwe huurders?

“Zonder officiële bevestiging in het kader van de faillissementsprocedure blijft de huidige situatie ongewijzigd, en kunnen we op dit moment geen verdere plannen maken of nieuwe huurders overwegen. Indien de sluiting bevestigd wordt, dan zal de indeling van de site mogelijk herzien worden, maar dit proces is nog niet gestart.”

Wereldhave Belgium wil in elk geval de site met 600 gratis parkeerplaatsen omtoveren tot ‘een duurzaam retailpark met alle moderne mogelijkheden van een full service retailpark’. Om dit te realiseren plant de eigenaar als tweede fase, na de realisatie van het eerste gebouw voor Hema en Medi-Market, een renovatie van de luifel en de winkelrij aan de voorgevel van Carrefour. Die fase kan pas na de sanering van de vervuilde grond starten.