Wenskaart van Judith (94) voor pensioen van vriendin Maria (94) bereikt haar eindelijk… na 34 jaar

Maria Wouters ontving vorige week een wenskaart met felicitaties voor haar pensioen in de bus. Niet zo bijzonder, ware het niet dat Maria haar pensioen vierde… in het jaar 1990. Het postogram was dus liefst 34 jaar onderweg. Afzender was Judith Allossery (94) uit Dadizele bij Moorslede.

Luc Van den Berg (64) uit Brecht, in de provincie Antwerpen, ontving vorige week een postogram die al 34 jaar onderweg was en geadresseerd bleek aan zijn moeder Maria Wouters (94). Het ging om een felicitatie voor Maria’s pensioen als kleuterjuf, verzonden door Judith Allossery. De zus van Luc, Lut Van den Berg, herinnerde zich dat Judith een klasgenote van hun moeder was. Ze zaten samen op het internaat, waar Judith die een eind weg in Dadizele woonde, ook dikwijls in het weekend verbleef.

Afgestempeld in Moorslede

Het bleek een felicitatiekaart voor het pensioen van zijn moeder. “Ons adres stond als contactadres voor de genodigden van het pensioenfeest, omdat het een verrassing was voor onze moeder. Misschien is de brief ooit tussen andere poststukken terechtgekomen of verloren gegaan in een depot. De brief is in Moorslede afgestempeld, maar waar die daarna terecht is gekomen, blijft een raadsel. We konden nog geen contact opnemen met bpost”, aldus Luc in Gazet van Antwerpen.

Binnenkort weerzien

Maria Wouters, die destijds kleuterjuf was in de school in Brecht-centrum, herinnert zich haar vriendin Judith. Ook zij vond de wel heel late postbezorging onbegrijpelijk, maar zat er ook verveeld mee dat ze Judith nooit een antwoord heeft kunnen bezorgen.

Daarom richtten Luc en Lut via de regionale tv-zender ATV een oproep tot het publiek. “En daar kwam meteen massaal reactie op”, vertelt Lut. Ze konden Judith opsporen en hopen de twee vriendinnen van toen gauw eens bij elkaar te krijgen, al staat Judith daar niet voor te springen. “Ik was die brief al lang vergeten”, reageert ze kort.

Mysterie voor bpost

Hoe het traject van de postkaart er 34 jaar lang heeft uitgezien, is tot op heden nog een groot mysterie. Ook voor bpost, waar ze een intern onderzoek hebben opgestart. “Ook wij willen graag het verhaal achter de verloren brief te weten komen, maar de kans is heel klein dat we daarin slagen”, bekent woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Dat de kaart al die jaren in een sorteercentrum is blijven liggen is zo goed als onmogelijk. Die ruimtes worden enorm frequent van kop tot teen gepoetst, ook onder en achter alle machines. Het kan wel dat de brief voor de een of andere reden – adres onleesbaar of slecht gefrankeerd – uit de circulatie werd gehaald en ergens in een kantoor verloren is geraakt. Maar de meest waarschijnlijke verklaring in zo’n gevallen is dat het gaat over een menselijke fout of vergeetachtigheid bij de verzender of bij een verkeerde ontvanger.”

(NB/PS)