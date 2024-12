Welke toekomst voor kerk Heilige Maagd der Armen?

Op de gemeenteraad kwam Jan Verbrugge (Groen) tijdens de vragenronde tussen over de parochiekerk Heilige Maagd der Armen op de wijk Paradijs in Rekkem. “Deze kerk zou voor een deel ter beschikking van de verenigingen staan”, zegt hij. “Dat was ook een thema tijdens de debatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn er plannen met die kerk?”

“Dat moet in het kerkenbeleidsplan worden bepaald”, reageert schepen Caroline Vanraes (CD&V). “Er zal overleg met de kerkelijke overheid nodig zijn. Ik ga daarover nu geen uitspraken doen.”

“Als verenigingen de kerk Heilige Maagd der Armen kunnen gebruiken, dan zou dat een meerwaarde zijn”, geeft Jan Verbrugge aan. (EDB)