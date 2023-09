Welke toekomst krijgt verloederd openluchtzwembad? “Nu meer mogelijkheden dan vijf jaar geleden”

Met twee participatiemomenten komt de herbestemming van het vroegere openluchtzwembad in Ieper weer een stapje dichterbij. Het studiebureau zal er twee ontwerpen presenteren waar de Ieperlingen hun mening over kunnen geven. De oppositie betreurt dat een plan dat in 2018 klaar was door het huidige stadsbestuur van tafel werd geveegd, maar schepen Philip Bolle is ervan overtuigd dat er nu veel meer mogelijkheden zijn.

Op zondag 7 september 2001 viel na 116 het doek over het openluchtzwembad in Ieper. Tussen 2005 en 2015 was op die locatie nog Ieper Strand gevestigd, maar daarna viel het zwembad ten prooi aan verloedering en vandalisme. Dat zette het toenmalig stadsbestuur aan om in 2017 een ideeënwedstrijd uit te schrijven. Het Antwerpse ontwerpbureau Stramien kwam daarbij als beste uit de bus. Tijdens twee participatiemomenten in 2018 presenteerde Stramien een ontwerp waarbij de site een duurzame watertuin werd met kleurrijke waterplanten en parkbomen, een watertrap en spelelementen met water.

“We zullen ons ontwerpmatig niet beperken tot de contouren van het zwembad”

In 2019 zouden de plannen uitgevoerd worden, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleef een tijdje stil rond het dossier, tot Vlaams erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA) in oktober 2021 de bescherming van het zwembad ophief. Dat zette de weg open voor het stadsbestuur om een ontwerper aan te duiden. De keuze viel op Omgeving en Juxta.

Bij de nieuwe invulling van de locatie moet het stadsbestuur rekening houden met verschillende factoren. “Ten eerste heb je het waterverhaal”, zegt schepen Bolle (Vooruit). “De verbinding tussen de Kasteelgracht en de Wieltjesgracht – onder het openluchtzwembad – is zo goed als verbroken, waardoor geen noemenswaardige debieten kunnen geloosd worden. Bij grote toevoer van regenwater kunnen we in de problemen komen, omdat er dan geen water uit de vestigen kan geloosd worden in de Verdronken Weiden.”

Betere deal

Ook het financiële aspect is belangrijk. “De waterwerken worden integraal gefinancierd door de Vlaamse Milieumaatschappij, die ook de helft van de ontwerpkost op zich zal nemen en zich al engageert voor partiële deelname in de kosten voor het luik ‘perceptie en beleving’. Een veel betere deal dan in 2018”, zegt schepen Bolle. “Een ander belangrijk verschil is dat we ons ontwerpmatig niet zullen beperken tot de contouren van het zwembad, we nemen ook de zone tussen de Lange Torhoutstraat en het zwembad mee in het ontwerp.”

Zo licht de schepen toch al een tipje van de sluier van de twee ontwerpen die zullen gepresenteerd worden op de participatiemomenten. “Het ontwerp moet rekening houden met het ‘RUP Vestingen’ dat het zwembad duidt als deel uitmakend van een parklandschap. Het waterverhaal, dat onverbrekelijk verbonden is met de nieuwe invulling, moet meer zijn dan louter een herstelde wateras tussen Kasteelgracht en Wieltjesgracht. Hier gaan we resoluut voor een recreatieve invulling met water in de hoofdtoon.”

Verkiezingskoorts

Bij oppositiepartij CD&V was er op de gemeenteraad al wat wrevel over de manier van werken. Toen die partij nog in de meerderheid zat, was er immers al een plan klaar. “We zijn echt wel tevreden dat er eindelijk schot in de zaak komt, maar het is jammer dat het vijf jaar heeft moeten duren”, zegt fractieleider Katrien Desomer (CD&V). “Zeker als je weet dat er een afgewerkt plan ter uitvoering lag dat er kwam na overleg met onze inwoners. Dat dit nu op tafel komt, ruikt meer naar een verkiezingsstunt dan naar de wil om dit effectief aan te pakken, want de centen voor uitvoering werden op korte termijn alvast niet voorzien door de meerderheid.”

“Dat dit nu weer op tafel komt, ruikt naar een verkiezingsstunt” – Katrien Desomer (CD&V)

Groen sluit zich aan bij die kritiek. “De aanpak van het huidige bestuur is heel dubieus en Vijgen na Pasen”, zegt fractieleider Sam Vancayseele. “Er was een plan, er waren inspraakmomenten, er zijn bijsturingen geweest, er was een draagvlak… Waarom het huidig stadsbestuur dit dossier weer boven water haalt, ruikt naar verkiezingskoorts.”

Voor Nancy Six (IEPER2030) mocht er wel geïnvesteerd worden in een terugkeer van een openluchtzwembad. “We betreuren dat deze mooie site zo verloederd werd. De klok terugdraaien kan helaas niet, meer en de centen liggen ook niet voor het rapen…” zegt Six. “Er hangt ook weer een kostenplaatje aan deze participatiemomenten en studies. Het einde van de legislatuur is aan het naderen en dus komen deze nieuwe participatiemomenten een beetje te laat.”

Twee ontwerpen

Schepen Bolle verdedigt echter de beslissing om opnieuw te beginnen. “Ik heb die participatiemomenten destijds bijgewoond. Ik werd er warm noch koud van. Die declassering had wel wat voeten in de aarde, maar daardoor zijn er veel meer mogelijkheden. Als je bovendien afkomt met één voorstel, dan zijn mensen geneigd om daarin mee te denken. Daarom heb ik gevraagd aan het studiebureau om minstens twee ontwerpen te presenteren die twee mogelijkheden scheppen. Met de input van onze inwoners gaan we daarna aan de slag. Dan zullen we ook weten hoeveel alles zal kosten. Sowieso zal het volgende bestuur – waarvan we uiteraard hopen deel uit te maken – het plan dan onmiddellijk in de volgende legislatuur met de nodige budgetten kunnen realiseren.”