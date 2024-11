Weer ZeeBONK-subsidie voor kleine visserijprojecten

Provincie West-Vlaanderen lanceert de tweede projectoproep voor ZeeBONK, een initiatief dat kleinschalige projecten binnen de kustregio financieel ondersteunt.

Projecten die bijdragen aan duurzaamheid, economische groei of sociale welvaart in de visserij- of aquacultuurgemeenschap aan de kust komen in aanmerking. Er is 650.000 euro beschikbaar.

ZeeBONK staat open voor kmo’s, organisaties, vzw’s, ngo’s, overheden en verenigingen. Afhankelijk van het project kan je tussen 40 en 65 procent financiering krijgen, uitzonderlijk zelfs tot 100 procent. Tot woensdag 11 december kan je een voorstel indienen.

Info op www.zeebonk.be.