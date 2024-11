“We wisten echt niets over frieten bakken”: Jenna en Jary vormen gouden duo in Frites D’or in Rekkem

Goed draaiende frituren hebben meestal doorgewinterde en ervaren stuurlui aan de friteuse staan. Voor het jonge koppel Jenna Desmet (24) en Jary Buysschaert (28) was het al onmiddellijk ‘volle bak’ aan de start van hun Frites D’or in Rekkem.

“Ik was eigenlijk nog maar 21 jaar toen we met onze frituur zijn begonnen. En noch ik, noch mijn man Jary kenden er ook maar iets van. We werden echt van in het begin voor de leeuwen gesmeten”, lacht Jenna. Zeg maar hongerige leeuwen, want de over te nemen frituur op Rekkem platse was geliefd en gekend door velen. “Ik liep altijd al rond met het idee om ‘iets’ te doen samen met Jary, in om het even welke branche, al moest het wel potentieel hebben.”

Terughoudend

“Na een tip van de vorige eigenares kochten we deze frituur”, vertelt Jenna. “Ik was eerst wat terughoudend, want we kenden absoluut niets van het frituurleven of de horeca. Ik was ploegchef in een kunststofbedrijf en Jenna was zelfs nog studente. Maar ze heeft mij kunnen overtuigen, gelukkig maar”, lacht Jary.

Geen evidente start

Op 1 december 2021 opende op de Plaats de nieuwe frituurzaak Frites D’or. “Bijna drie jaar geleden. In het begin was het wat zoeken en aftasten, maar met vallen en opstaan kwamen we relatief goed op gang”, weet Jary. “Het was dan ook nog de coronaperiode, dus die start was niet evident. We hebben alles al doende geleerd en hebben jarenlang zelfs alles met twee gedaan”, aldus Jenna. De frituur trok alsmaar meer klanten aan en er werd daarom wel hulp gezocht. “Anderhalf jaar geleden probeerden we het met onze allereerste student. Vandaag hebben we er al zeven in dienst. Er is hier nog geen enkele student weggegaan. Ik ben fier op hen en elk jaar gaan we allemaal samen op stap, als dank voor hun tomeloze inzet”, zegt Jenna.

Online bestellen

De taken zijn verdeeld alsof het bladmuziek zou zijn. “Ik hou mij bezig met de frieten, zowel het voorbakken als het afbakken. Het werd mij één keer getoond en nu bak ik ze op het gevoel af, zodat onze klanten telkens weer dezelfde goudbruine en lekkere frietjes voorgeschoteld krijgen”, vertelt Jary. “Ik hou me bezig met de rest: bestellingen noteren, afrekenen, het vlees bakken, inpakken, enzovoort…”

“Een van onze specialiteiten zijn onze verse burgers, die we af en toe bijschaven met nieuwe ideeën en smaken”, zegt Jenna. “Ook ons vet is uniek: we bakken niet zoals de meesten in ossenvet maar in plantaardig vet, dat wordt door iedereen veel beter verdragen”, vult Jary aan. Frites D’or heeft ook een online bestel- en afhaalsysteem. “Na het bestellen op onze website kunnen de klanten het hier bijna op de minuut komen ophalen. We krijgen daar heel veel goede respons op”, aldus Jenna.

“Ook ons vet is uniek: het wordt veel beter verdragen”

De klanten weten alvast de weg richting Frites D’or te vinden, zelfs ver over de grenzen. “We hebben liefhebbers uit Nederland, vooral reizigers, en uiteraard ook uit Frankrijk, zeg maar dertig procent. Jacky Lafont en Maaike Cafmeyer zaten hier ooit op een dag van onze frietjes te genieten”, zegt een trotse Jenna. Hun klanten in de watten leggen, lijkt het levensmotto te zijn van de jonge frituristen. “In de winter hebben we hier een mooie chalet geplaatst om iedereen warm te houden. Het was niet gemakkelijk maar stad Menen heeft ons uiteindelijk groen licht gegeven, waarvoor dank”, zegt Jary. “In de winter serveren we dan ook lekkere raclette, een perfecte wintermaaltijd voor in onze chalet”, lacht Jenna.

Beste frituur

Al deze klantvriendelijke diensten leverden het koppel vorig jaar een mooie titel op. “Bij de wedstrijd Beste Frituur Van Menen kwamen we als winnaar uit de bus. We klopten toen maar liefst veertien andere frituren. Deze titel nemen we héél serieus, want het waren de klanten die ons als winnaar hadden gekozen”, zegt Jenna. “We krijgen ook veel vraag om frieten te bakken en te serveren tijdens feestjes of communies bijvoorbeeld. Dat doen we vandaag nog niet maar we denken er wel aan om later ook nog een foodtruck op de kop te rikken, wie weet”, vervolgt Jary.

Het koppel leeft als het ware voor hun zaak en de toekomst voor de frietjesfanaten lijkt verzegeld. “We doen het allebei enorm graag. Als we dan eens op reis zijn, verlangen we al weer om bij thuiskomst onze frituur te openen voor onze trouwe, vaste en nieuwe klanten”, besluit Jenna.

Frites D’or, Plaats 28 in Rekkem. Contact en info: 0468/19 33 58, http://www.fritesdor.beof fritesdorrekkem@gmail.com.