“We kennen de moslimgemeenschap als zeer open”: Huis van de Mens steunt plannen voor nieuw gebedshuis in Brugge

De plannen van het Cultureel Islamitisch Centrum om in de Hertogenstraat in Sint-Andries een gebedshuis in te richten en de acties die het Vlaams Belang hiertegen organiseert, nopen het Huis van de Mens tot een open brief aan Brugge. “We willen in naam van het interlevensbeschouwelijk netwerk en de duizenden mensen die daardoor vertegenwoordigd worden een krachtige boodschap uitsturen”, zegt Anne-Flor Vanmeenen

“Ergens toe behoren, letterlijk en figuurlijk een plek krijgen in de maatschappij. Is dat niet wat elke mens verdient?”, vraagt Anne-Flor zich in de open brief van het Huis van de Mens af. “Het is een verhaal van jàren, de zoektocht naar een geschikt Islamitisch cultureel centrum voor de moslimgemeenschap in Brugge. Praktische bezwaren, onvoldoende ruimte, burgerprotest, … de struikelblokken stapelden zich op. Het was telkens terug naar af.”

Open

“Wij kennen de moslimgemeenschap als zeer open, waar alle strekkingen en nationaliteiten zich welkom mogen voelen. Ze streven zowel naar interne verbinding als naar duurzame dialoog met andere levensbeschouwingen. Hun taal is er één van vrede en wederzijds respect. Maar de druk groeide. Vermoeidheid stak de kop op. Het is moeilijk positief te blijven als je nergens welkom bent… Versplintering en verbittering loerden om de hoek.”

“Groot was onze opluchting en ons enthousiasme dus, toen er eindelijk een goede optie gevonden werd voor hun cultureel centrum! Een plaats voor ontmoeting en uitwisseling – de beste voedingsbodem voor genuanceerd denken. Een plaats om bij te leren – de beste verdediging tegen eenzijdige of gekleurde informatie. Een plaats om je thuis te voelen – een cruciale motivator om diepgaand in te burgeren”, aldus Anne-Flor Vanmeenen.

Sociale cohesie

“Op die plek kunnen jong en oud, mannen en vrouwen, ongeacht achtergrond en afkomst, kennis opdoen, zin beleven en gemeenschap vinden. Het zorgt voor sociale cohesie, emancipatie en dialoog. Precies toch wat elke burger wil? Ook diegene met voorbehoud of onrust. Misschien zeker diegene, als we hun verzuchtingen beluisteren.”

“Negatieve stemmen klinken vaak het luidst. Daarom zet het Brugse interlevensbeschouwelijk netwerk daar graag een sterk positief signaal tegenover! De vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en hun achterban, staan als een blok achter de rechtmatige behoefte van de moslimgemeenschap aan een eigen centrum.”

“Wij staan voor een warm Brugge, waar het fundamentele recht op godsdienstbeleving voor alle mensen ook werkelijk handen en voeten krijgt. Stop de stemmingmakerij. Laat ons streven naar respect en gelijkwaardigheid, naar erkenning en openheid. Vrede komt iedereen ten goede. Laten we elkaar een huis en een thuis gunnen”, aldus de woordvoerder van het Huis van de Mens.

Ondertekenaars

De open brief in ondertekend door Jannica De Prenter (VPKB), Coos Van Heuven & Mieke Rodts (Zengroep Brugge), Anne-Flor Vanmeenen (HuisvandeMens), Peter Vanthuyne (provinciaal directeur deMens.nu), pr. Stijn Vanhee (Parochie St Donatianus), zr. Noëlla Lapon (Integraal vzw/ dialooggroep moslims-christenen), Piet Vandevoorde (bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie), Marieke Verplancke (decanaat Brugge/Pax Christie), pr. Lode Vandeputte (Sint-Michielsbeweging), pr. Dominique Ballegeer (Orbit vzw)