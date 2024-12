“We hadden nochtans allebei gezegd dat we geen kinderen meer wilden”: Nena (32) uit ‘Families XXL’ verwacht kindje met nieuwe vriend

Afgelopen voorjaar maakte Nena Mathys (32) nog haar opwachting in ‘Families XXL’ met haar zeven kinderen, straks bestaat haar kroost uit… tien pagadders. Nena brak ondertussen immers met haar man Kevin, trok in bij haar nieuwe vriend Kenny en zijn twee kinderen én… verwacht in mei een kindje met hem.

In het VTM-programma Families XXL nam Stephanie Planckaert afgelopen voorjaar een inkijk in het leven van grote gezinnen. Zo ook bij Nena Mathys (32) en Kevin Verlinde (32) en hun zeven kinderen: Esmée (11), Noä (11), Elien (9), Gunther (7), Wout (5), Camille (3) en Yarne (1). Ondertussen is het koppel echter uit elkaar. “Het boterde toen al niet meer zo goed tussen ons, maar we hielden allebei de schone schijn op tijdens die opnames. We waren tenslotte tien jaar getrouwd en er waren eerder al strubbelingen geweest. Kort na de laatste uitzending, in mei, ben ik bij Kevin vertrokken. Definitief deze keer, want ik besefte dat we niet moesten samen blijven voor de kinderen”, is Nena openhartig.

Zelfde school

Zij trok daarop samen met haar kroost in bij haar vader en stiefmoeder in Staden. “De kinderen verbleven die eerste maanden de hele tijd bij mij, tot de scheiding en het co-ouderschap geregeld waren. Dat was voor iedereen een moeilijke situatie, want mijn stiefmoeder is strenger dan ik. Eind augustus vond ik een huurhuis in Houthulst en bij de start van het nieuwe schooljaar ging ook de verblijfsregeling voor de kinderen in”, vervolgt ze.

“We hadden allebei gezegd dat we geen kinderen meer wilden, maar het is anders gelopen”

Ook haar nieuwe vriend, Kenny Goedemont (33), en zijn twee kinderen verhuisden toen met haar mee. “Nena en ik kennen elkaar al enkele jaren, omdat onze kinderen op dezelfde school zitten: GBS De Linde in Zarren (Kortemark). Gelijktijdig liep ook mijn relatie op de klippen, waarna wij elkaar berichtjes zijn beginnen sturen. We praatten veel en vonden steun bij elkaar, en van het een kwam het ander. Er was al gauw een klik; niet alleen tussen ons, maar ook tussen de kinderen”, vertelt Kenny.

Vier slaapkamers

Om de twee weken is het bij Nena en Kenny full house in het weekend, want dan zijn de negen kinderen samen. En over vier maanden komt daar nog een tiende kindje bij. “Eigenlijk hadden wij allebei gezegd dat we geen kinderen meer wilden, maar het is dus anders gelopen. Uiteindelijk is de baby zeker welkom. Ook de kinderen zijn enthousiast dat er straks nog een broertje of zusje bij komt”, lacht Nena.

“Het wordt wel pittig, want we hebben hier maar vier slaapkamers. De baby zal bij ons op de kamer kunnen liggen, maar over enkele jaren moeten we uitkijken naar een ruimere woning”, pikt Kenny in. “Zeven kinderen erbij, dat was voor mij een hele aanpassing. Ook voor de kinderen was het aanvankelijk wat zoeken, maar ondertussen hebben wij allemaal onze plek in ons nieuw samengesteld gezin gevonden.”