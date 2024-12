“We doen meerdere bezoeken per dag”: Martin (71) kruipt in de huid van Sinterklaas en de kerstman

Waar ze hem ook vragen van scholen, bedrijven tot winkels samen met zijn vrouw Pia Snauwaert en 23 vrijwilligers staat Martin Dusselier (71) klaar om kinderen een onvergetelijk sintbezoek te bezorgen. De vrije bijdrages die ze daarvoor ontvangen, worden gedoneerd aan het steunprogramma Koester van vzw Kinderkankerfonds. Dit jaar is hij ook voor de derde keer Kerstman tijdens Winter in Kortrijk.

De ‘Sinterklaasvrienden’ begon ooit met twee personen: Marnix Decramer en Martin Dusselier. Vanuit de vroegere soldatenwerking Milac kwamen ze maandelijks samen. “We maakten een eigen tijdschrift, schreven brieven naar de soldaten die gekazerneerd waren in het buitenland, stuurden hen pakketjes, parochieblaadjes, verjaardagscadeaus en zo meer maar dat kost natuurlijk geld.”

Zelfgemaakte kostuums

“Om aan inkomsten te geraken, hadden we ineens het idee om de Sint te spelen en op stap te gaan. We kregen kledij van het klooster van Marke en bij de bezoeken kregen we wat geld toegestopt. Zo is het begonnen. De vriendengroep breidde uit en mijn zus Marleen is kostuums beginnen maken. Zo hebben we intussen al drie volwaardige sintpakken en waarschijnlijk al een 30-tal pietpakken.”

Anekdotes

Pia, de vrouw van Martin, coördineert en houdt alle aanvragen bij. Na een grote vergadering bij Martin thuis, worden de schema’s opgesteld en zijn de drie weken voor 6 december gevuld. “We doen meerdere bezoeken per dag. In de voormiddag meestal scholen, kort na de middag winkels en ’s avonds de huisbezoeken. De weekends zitten propvol en zijn we met twee of drie ploegen op stap. Scholen vind ik over het algemeen nog het plezantst.”

“We hebben ooit veel geluk gehad toen het paard dat de koets trok op hol sloeg”

“De scenario’s kunnen wat uitgebreider en ze vinden altijd wel iets leuks voor de intrede van de Sint. De gekste intrede was in de hallen van Kortrijk (Xpo), daar mochten we ieder jaar naartoe. Er waren ongeveer 400 kinderen. We hadden een scenario voorbereid waarbij we eerst een valse Sint lieten binnengaan. Hij was maar half gekleed met een borstel in plaats van een staf. Op een bepaald punt begonnen de kinderen zich tegen hem te keren en werd hij gelyncht. (lacht) Ze trokken zijn kleren af, de borstel vloog weg. Toen hebben we toch wel leute gehad.”

Paard sloeg op hol

“Het was wel één keer schrikken in 1978 in Marke, toen hebben we veel geluk gehad. We kwamen aan met de trein bij het evenement van Bond van Grote en van Jonge Gezinnen. Er stond een koets met paard klaar en in stoet reden we naar Markeplaats. Opeens sloeg dat paard op hol. Ik probeerde tevergeefs nog met mijn staf de teugels te pakken. We liepen recht naar de drukke Rekkemsestraat. We waren op tien meter van de baan toen een autobus passeerde. Een beetje later en we zaten eronder. Het paard maakte een draai en kwam tot stilstand. Ik had een witte baard, maar de rest was ook wit en Zwarte Piet ook.” (lacht)

Martin Dusselier is voor de derde keer Kerstman tijdens Winter in Kortrijk. © gf

Toen de legerdienst in 1992 werd afgeschaft, moesten de Sinterklaasvrienden beslissen wat ze zouden doen met de kas. “Het kind van de ploegbaas van Marnix had kanker en was overleden. Hij werd voorzitter van Koester en zo ging de bal aan het rollen. Vanaf 1993 hadden we een mooi project om te steunen. Koester zorgt ervoor dat de behandelingen zo veel mogelijk thuis verdergezet kunnen worden. Onze opbrengst gaat volledig naar daar.”

Enthousiasme

Na 50 jaar zou je denken dat het tijd is om te stoppen, maar het enthousiasme en de blije gezichten van zowel ouders als kinderen overtuigen Martin en de vrijwilligers om toch steeds een jaar bij te doen. “Maar soms komen we bij huisbezoeken ook wel schrijnende situaties tegen, al is dat minder dan vroeger. Een klein deel van het speelgoed dat we krijgen van winkels om te doneren aan Koester houden we achter de hand voor gezinnen die het moeilijk hebben. De dag erop of de dag voor 6 december plaatsen we die dan aan de deur.” Wie volgend jaar graag de Sint op bezoek wil, kan zich richten tot Pia via pia.snauwaert@hotmail.com. “We hebben dit jaar zelfs een paar late aanvragen moeten weigeren. Er werden nu al bezoeken vastgelegd voor volgend jaar.”

Kerstman

Martin speelt ook al drie jaar de Kerstman. “Ze zochten iemand en ik had nog een kostuum liggen, zo ben ik erin gerold. Afgelopen weekend kreeg ik voor het eerst bezoek in het Huis van de Kerstman op het Jozef Vandaleplein. Het was een overrompeling zondag, gelukkig heb ik twee elfjes die me bijstaan.”

Je kan zelf de Kerstman nog ontmoeten op zaterdag 14, zondag 15, woensdag 18, zaterdag 21 en zondag 22 december, telkens van 15 tot 19 uur. Op vrijdag 20 december is dat van 18 tot 21 uur.