“We denken nog elke dag aan hen”: Francine (63) verloor twee broers in ongevallen in 22 maanden

Diep achterin het kerkhof van Sint-Kruis prijkt een merkwaardig graf: er is een gitaar verwerkt in de grafsteen van Peter ‘Elvin’ De Laere en zijn broer Wesley. Mama Liliane Carpels bezoekt het graf nog twee keer per week, zus Francine zorgt voor het onderhoud.

“35 jaar lang trok mama elke dag vanuit Male naar het kerkhof om het graf van haar twee zonen te bezoeken, maar nu lukt dat niet meer. Ze is twee keer gevallen op weg naar het kerkhof: een keer met de fiets, een keer bij het afstappen van de bus. Sindsdien voert mijn jongere zus Charon (61) haar twee keer per week naar het kerkhof”, vertelt Francine De Laere (63). Francine beleefde maandag haar laatste werkdag als verkoopster bij Kruidvat in Brugge en is nu met pensioen. Met 1 november in aantocht geeft ze het graf een extra poetsbeurt.

Laatste wens

“Twee van je vier kinderen op jonge leeftijd – Peter was 23, Wesley 21 – moeten verliezen in twee ongevallen, en dat in 22 maanden tijd, blijft voor mijn mama zwaar om dragen. Ze heeft al gezegd dat het haar laatste wens is om zich na haar dood te laten cremeren en haar urne in het graf van haar twee zonen te laten plaatsen”, vervolgt Francine.

Op de graftombe prijken twee gebeitelde boodschappen: Te vroeg ben je ons ontnomen, maar in ons hart zal je altijd blijven wonen en Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. De geboorte- en sterfdata van de twee telgen van de familie De Laere zijn veelbetekenend: Peter zag het levenslicht op 16 juni 1966 en stierf op 28 juli 1989, Wesley kwam op 9 april 1970 ter wereld en overleed op 2 juni 1991.

Elvis

“Ik was hoogzwanger, toen mijn jongste broer om het leven kwam bij een ongeval in Oedelem. Van de schok ben ik toen bevallen van mijn dochter Lissa. Wesley werkte in hotel Academie in Brugge. Hij had mij in de vooravond nog opgebeld om te vragen of de weeën al gestart waren. Ik vraag het mij nog altijd af: zou hij het ongeval overleefd hebben, als zijn raam niet open stond? Hij reed anders nooit met een open venster en is tegen een verlichtingspaal geslingerd”, herinnert Francine zich.

“Van Wesley hebben we niets tastbaars, van Elvin hebben we cassetten met zijn liedjes”

“Van mijn broer Peter hebben we nog iets tastbaars: we hebben al zijn cassettes, met zijn liedjes, op cd laten branden. Regelmatig luister ik naar die rocknummers. Elvin, dat was zijn artiestennaam, stond aan de vooravond van de grote doorbraak. Hij mocht in Nederland bij Peter Koelewijn een contract tekenen en had zijn eerste single Plumber Rock uit. Peter was als kind al gefascineerd door Elvis. Hij keek naar alle Elvis-films op tv en bootste de moves van zijn idool na. Maar hij had zelf ook zo’n mooie stem! De Brugse drummer Jean-Marie Peire, die in bands als St-James Infirmary, Ivy & The Teachers en later Edje Ska & De Pilchards speelde, had zich over Elvin ontfermd. Peter, die van opleiding fietsenmaker was, kon werken bij One-Two-Three Wax, het familiebedrijf van de Peires, die autoshampoos verkopen op de markten. Ondertussen kon Elvin volop repeteren en optreden. Hij nam deel aan zangwedstrijden en trad op lokale festivals en braderieën op. Ik heb mijn zoon Tom, toen die amper twee jaar was, nog mee genomen naar het pleintje voor de assisenzaal van het justitiepaleis in de Langestraat voor een concert van zijn oom Elvin.”

Familiegraf

“Onlangs heeft Tom mij gevraagd om de dvd van Peters begrafenis te mogen zien. Ik kan het nog altijd niet over mijn hart krijgen om die film opnieuw te bekijken, ook al is het nu al 35 jaar geleden. Beelden met Jean-Marie Peire en andere vrienden die Elvins kist droegen. Ze hadden allemaal een T-shirt aan met een foto van Elvin. Hij is gestorven in Damme, tussen de Stinker en de Blinker. Hij reed vanuit Knokke naar Sint-Kruis, met de auto van zijn Ierse vriendin Elaine, op weg naar de Dumpi Mart in Sint-Kruis. Zijn verloofde volgde hem, in zijn auto. Verschrikkelijk!”

Gitaar

“Het verlies van mijn twee broers blijft een gemis. Indien ze niet gestorven waren in die twee ongevallen, waarin geen andere voertuigen betrokken waren, zouden ze nu allicht getrouwd zijn en kinderen hebben. Misschien zelfs kleinkinderen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we aan hen denken of over hen praten. Ik ben blij dat mama gekozen heeft voor een mooi familiegraf. Aanvankelijk lag Elvin onder een onopvallende steen vooraan op het kerkhof. We hebben zijn graf laten verplaatsen en een mooie graftombe met gitaar laten vervaardigen door de begrafenisondernemer”, besluit Francine.