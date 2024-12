Water sijpelt in wereldberoemd Talbot House: vrijwilligers en crowdfunding moeten beschermde kapel redden

Na waterinsijpeling in de beschermde kapel van het wereldberoemde Talbot House in Poperinge werden vrijwilligers ingezet voor het drogen en herschilderen van “de heilige grond”. Nu start een crowdfundingactie voor de restauratie van het dak en de relicten eronder.

Talbot House, het meest Britse huis van het land, is piekfijn aangekleed voor the most wonderful time of the year, maar dat kostte de vrijwilligers meer moeite dan anders. Na waterinspijpeling moesten ze de hele kapel op de bovenste verdieping droog krijgen en opnieuw schilderen. Eric Compernolle (67) hielp mee. “We hebben daar wekenlang een oppervlakte van meer dan 300 vierkante meter beschilderd met dezelfde soort kalkverf en kleur die origineel gebruikt zijn in dit oud huis, intussen een beschermd monument. Ook de verfstrepen van vroeger moesten weer te zien zijn.”

“We deden de meest noodzakelijke werken aan het dak, maar het blijft lap-en-tapwerk tot het hele dak eens grondig gerestaureerd wordt. Daarvoor starten we een crowdfundingactie”, zegt huismanager Simon Louagie. Het doelbedrag: 125.000 euro.

“Heilige grond”

De oudste delen van het huis dateren van de jaren 1750 en de bezoeker krijgt het historisch belang van de kapel onder ogen tijdens het beklimmen van de steile trap. “Misschien 100.000 hebben deze trappen beklommen, voor jou en voor ze optrokken naar het front”, prijkt op een van tredes. “Hier ben je op heiliger grond dan waar dan ook.”

Tijdens de Eerste Wereldoorlog omschreven Britse soldaten de West-Vlaamse grensstad Poperinge als Little Paris: een oord van ontspanning vlak achter het front. De stad telde toen een 10.000-tal inwoners en kreeg een kwart miljoen Engelstalige soldaten over de vloer. In dit oude rijhuis langs de Gasthuisstraat richtte de Britse aalmoezenier Tubby Clayton de soldatenclub Talbot House in. De gasten noemden het a home from home en genoten er van pianoconcerten, comedy en rust. Every Man’s Club, zo staat het nog steeds boven de deur: elke soldaat was welkom, zonder onderscheid van rang of stand.

“De kapel heette the Upper Room”, aldus Louagie. “Het staat er vol onbetaalbare relicten die een dringende restauratie of reconstructie verdienen. Ook daarvoor willen we het geld uit de crowdfundingactie gebruiken. Heel wat textielbekleding raakte trouwens beschadigd door die waterinsijpeling. Deze kapel verdient beter dan de staat waarin ze zich nu bevindt. Ze wordt nog wekelijks gebruikt voor bijzondere diensten.”

Meer Vlaamse vrijwilligers

Op vandaag is het huis gerund door de non-profit Talbot House Association als levend museum, waar bezoekers kunnen overnachten en genieten van authentieke Britse thee en keuken. De wardens, Engelstalige vrijwilligers, staan in voor de bediening. Het huis blijft beroemd en gesteund in het Angelsaksische deel van de wereld. “We hopen uiteraard dat ook veel Engelstaligen deze actie steunen, waardoor het huis de toekomstige generaties blijft inspireren als internationaal centrum voor vrede en mentale, fysieke en spirituele verfrissing”, stelt Louagie, een kind van de Westhoek. Het Britse huis telt steeds meer Vlaamse vrijwilligers, zoals Eric uit Zonnebeke. “Ik kom hier intussen vijf jaar zeker één keer per week.”

Refusing to Forget

De man doet er allerlei werkjes, maar is vooral bekend als huisfotograaf. “Al sinds mijn twaalfde neem ik foto’s in mijn regio. Nooit heb ik aan iemand een euro gevraagd voor het maken of bezorgen van mijn foto’s.” In Talbot House opent dit weekend zijn eerste tijdelijke tentoonstelling ‘Refusing to Forget’, waar foto’s van Eric aangekocht kunnen worden door bezoekers. De opbrengst gaat naar Talbot House, waar Eric kosteloos blijft voortwerken. “Hier is altijd wel iets te doen, het huis is een never-ending story.” (TP)