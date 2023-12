Warme ontmoetingen in de koude wintermaanden

De winter is in zicht. Een periode waar we stilstaan bij het afgelopen jaar en feestvieren met vrienden en familie. Maar ook een tijd waar we meer binnenshuis vertoeven en ontmoeting soms minder vanzelfsprekend is. Daarom stimuleert de stad dit eindejaar kleine en grote ontmoetingen. Roeselare versterkt in de koude en donkere wintermaanden warme contacten tussen buren met tal van acties. De 57 wijkcomités spelen een belangrijke rol bij het uitrollen van de warmebuurtacties. Onlangs werden de wijkcomités uitgenodigd voor een info- en netwerkmoment. Ze kregen informatie over de eindejaarsacties en konden kennis en ervaringen met elkaar delen. “Op een dertigtal speelpleinen werd extra kerstverlichting voorzien. Ook roepen we alle Roeselarenaars op om hun woning te verlichten”, aldus burgemeester Kris Declercq. “We stellen 120 kerstbomen gratis ter beschikking van wijkcomités en buurtbewoners. Iedereen die een gratis kerstboom bestelt, ontvangt een pakket met kerstballen. Buurtbewoners kunnen wensen voor de buurt noteren en die achterlaten in de kerstballen. Ook digitaal kan je wensen insturen. De mooiste boodschappen geven we een plaats in het straatbeeld.” (RV/gf)